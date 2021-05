themaygeias

Το πλήρες χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των δραστηριοτήτων που παραμένουν σε lockdown, έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.Συγκεκριμένα, τα γυμναστήρια ανοίγουν στις 31 Μαΐου, ενώ τα καζίνο στις 14 Μαΐου και τα OPAP PLay στις 24 του μήνα.«Όπως είχα δεσμευθεί από την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνουμε έναν πλήρη πίνακα ενάρξεως των δραστηριοτήτων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία τους, ώστε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν το χρονοδιάγραμμα και τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να ξεκινήσουν όπως πρέπει» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.14 Μαΐου:Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλοΓραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test24 Μαΐου:ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο31 Μαΐου:Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests/ εργαζόμενουςΥπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων ΑισθητικήςCatering, χώροι δεξιώσεων κλπ / Σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της εστίασης7 Ιουνίου:Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020Όταν το 50% του ενηλίκου πληθυσμού είναι εμβολιασμένοΕστίαση / Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70 % της δυναμικότηταςΛούνα παρκ- εμποροπανηγύρεις κλπ / Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου εμπορίουΠαιδότοποι /Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο1η Σεπτεμβρίου:Εμπορικές Εκθέσεις /Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλοΤι αλλάζει από τις 14 ΜαΐουΑπό τις 14 Μαΐου,ανοίγει με ασφάλεια o τουρισμός. Επιπλέον από την ίδια ημερομηνία η απαγόρευση κυκλοφορίας μετακινείται πλέον στις 00:30 το βράδυΤην ίδια ημέρα καταργούνται τα μηνύματα SMS προς το 13033 και το 13032, ενώ αίρονται οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές (υπερτοπικές) μετακινήσειςΣε ό,τι αφορά ειδικά τις μετακινήσεις προς και από τα νησιά (με εξαίρεση τη Λευκάδα και την Εύβοια), είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, ο εκάστοτε ταξιδιώτης θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε αρνητικό PRC test 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών είτε self test 24 ωρών.Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.Το λιανεμπόριο επιστρέφει από τις 14/05 στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη/25 τμ, χωρίς πλέον το click-in-a shop ή το click away.Για όλο το Μάιο θα εξακολουθήσει η απαγόρευση της ζωντανής μουσικής στα καταστήματα εστίασης.Τα επόμενα βήματα «χαλάρωσης» μέχρι τον ΙούνιοΓια λίγο αργότερα και συγκεκριμένα για τις 17 Μαΐου μετατίθεται η επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών.Εξάλλου, στις 21/05 ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι, ενώ στις 28 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν και οι ανοιχτοί πολιτιστικοί χώροι.Επίσης, από τον Ιούνιο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα.