Tο αξεπέραστο σιδηροδρομικό «δυστύχημα» από τον Στρατηγό του Μπάστερ ΚίτονΑν γυριζόταν σήμερα, θα γινόταν σίγουρα με τη βοήθεια υπολογιστή. Το στούντιο θα επέμενε σε αυτό, αλλά ο Keaton, που σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στην ταινία, μάλλον θα αντιδρούσε, λέει το openculture.Γράφει ο Δημήτρης ΚαβατζικλήςΤα περίτεχνα ακροβατικά τον ενθουσίαζαν, και τι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό από ένα τρένο που πέφτει από μια γέφυρα; Η εφημερίδα Oregon Sentinel του Cottage Grove, όπου γυρίστηκε η ταινία, ανέφερε τότε ότι ο θρύλος του βωβού κινηματογράφου, «χάρηκε σαν παιδί» που πέτυχε το δύσκολο πλάνο. Τα γυρίσματα της σκηνής θα μπορούσαν να γίνουν ταινία από μόνα τους, αν και υπήρξε πολύ λίγο δράμα.Ο Keaton κέρδισε την εμπιστοσύνη των κατοίκων του Cottage Grove οργανώνοντας εβδομαδιαία παιχνίδια μπέιζμπολ και συμμετέχοντας στη γαμήλια δεξίωση ενός μέλος του πληρώματος με μια κάτοικο της περιοχής. 1500 κάτοικοι, ο μισός πληθυσμός της πόλης, δουλέψαν για την ταινία, είτε πίσω από τις κάμερες ή ως κομπάρσοι.Η σχέση του με την 24χρονη συμπρωταγωνίστρια του, Sennett Bathing Beauty Marion Mack, ήταν αυστηρά επαγγελματική. Όταν η σύζυγός του Keaton εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά με τα σχέδιά του να οδηγήσει το τρένο, συνθηκολόγησε, βάζοντας μια κούκλα στη θέση του οδηγού.Και παρόλο που η σκηνή κόστισε 42.000 δολάρια, περίπου 500.000 ευρώ σημερινά χρήματα, άφησε ελάχιστα την τύχη. Οι ξυλουργοί πέρασαν δύο εβδομάδες για να χτίσουν μια γέφυρα μήκους 65 μέτρων, 10 μέτρα πάνω από τον ποταμό Row, και στη συνέχεια τρόχισαν τις βάσεις για να τις κάνουν πιο ευάλωτες στην έκρηξη. Οι μηχανικοί δημιούργησαν ένα φράγμα, ώστε η στάθμη του νερού να είναι αρκετά υψηλή για να πέσει το τρένο.Ολόκληρη η πόλη παραβρέθηκε στα γυρίσματα της σκηνής και οι τοπικές αρχές κήρυξαν την 23η Ιουλίου αργία. Η Sentinel αναφέρει πώς ο ίδιος ο Keaton πλησίασε τους υπερβολικά ενθουσιώδεις θεατές για να τους ζητήσει ευγενικά να σταθούν πίσω ώστε να μην κάνουν σκιές στην εικόνα.Η σκηνή πέτυχε σε μια μόνο λήψη, από τους έξι στρατηγικά τοποθετημένους καμεραμάν, αλλά η ταινία The General, μία από τις 20 κορυφαίες ταινίες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου και η αγαπημένη του Keaton, δεν είχε την ίδια επιτυχία σε κοινό και κριτικούς. Τα κέρδη του στο box office ήταν μόλις 800. 000 χιλιάδες δολάρια, ενώ κόστισε 750.000 δολάρια.Δείτε τη σκηνήΤο τρένο παρέμεινε εκεί που είχε προσγειωθεί μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και ανασύρθηκε. Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της Ιστορικής Εταιρείας του Cottage Grove, μερικά απομεινάρια ήταν ακόμη ορατά το 2006. Μια τοιχογραφία στην πόλη τιμά την ταινία, τον πρωταγωνιστή και τις 10 εβδομάδες του 1926 που το Cottage Grove έγινε το «Χόλιγουντ του Όρεγκον.»Η ταινία έχει φανατικό κοινό ανάμεσα στους λάτρεις του βωβού κινηματογράφου, αν και η ιστορία του δεν ταιριάζει με την εποχή μας, αφού ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Keaton θέλει να ενταχθεί στη Συνομοσπονδία και οι στρατιώτες της Ένωσης είναι οι κακοί των οποίων το τρένο βυθίζεται στο Row.Στην ίδια περιοχή έγιναν και τα γυρίσματα της ταινίας Stand by Me το 1986.mikropragmata.lifo.grsidirodromikanea