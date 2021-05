Ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού - Καλαβρύτων συμπληρώνει 125 χρόνια λειτουργίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιαλείας διοργανώνει στοχευμένες εκδηλώσεις και δρώμενα με σκοπό την ανάδειξη της αξίας του Οδοντωτού και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Βουραϊκού.Στα πλαίσια των δράσεων υλοποιούνται: i) η ενταγμένη πράξη της ΔΗΚΕΠΑ στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ «Αχαΐα - Αναπτυξιακή Α.Ε.» με τίτλο: «Οδοντωτός το τρένο της τέχνης» και ii) το έργο Food Art Movement Energy - the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 -2020 στο οποίο ο Δήμος Αιγιαλείας είναι βασικός εταίρος.Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι προσαρμοσμένες στα μέτρα προστασίας για τον COVID- 19, με δωρεάν συμμετοχή για το κοινό.Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:Κυριακή 6 ΙουνίουΚτήμα Μέγα Σπήλαιο[11:00] - «Οι γεύσεις και τα αρώματα του Βουραϊκού»Εκδήλωση γαστρονομικού και οινικού ενδιαφέροντος στο Κτήμα Μέγα Σπήλαιο που βρίσκεται μέσα στο Φαράγγι του Βουραϊκού, με τη συμμετοχή του κ. Σίμου Γεωργόπουλου κριτικού οίνου και γεύσης και του σεφ κ. Γιώργου Μανίκα.Πληροφορίες: [email protected] , 2691022250.Σάββατο 12 Ιουνίουκαι Κυριακή 13 ΙουνίουΣιδηροδρομικός σταθμός Διακοπτού[10:00] «Εργαστήριο ζωγραφικής για μικρούς και μεγάλους»Δράσεις ζωγραφικής στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Διακοπτού με την καθοδήγηση του εικαστικού Αλέξη Ασημακόπουλου, με ενεργή συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Σύντομη παρουσίαση του έργου Food Art Movement Energy - the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, που υλοποιείται από το Δήμο Αιγιαλείας στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 -2020.Κυριακή 13 Ιουνίου[10:00] Ποδηλατοβόλτα, Αίγιο - ΔιακοπτόΠοδηλατική βόλτα με αφετηρία την πόλη του Αιγίου με την καθοδήγηση του Αιγιώτη πρωταθλητή ποδηλασία Χρήστου Τσερεντζούλια. Προορισμός, ο σιδηροδρομικός σταθμός Διακοπτού.pelop.grsidirodromikanea