Δωρεάν 2 self test για τον κορονοϊό την εβδομάδα θα δικαιούνται από την Δευτέρα 31 Μαΐου όλοι οι πολίτες από 18 έως 30 ετών, όπως ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο facebook o υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος. Μάλιστα οι εν λόγω πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην σχετική πλατφόρμα εφόσον δεν είναι εργαζόμενοι.Ολόκληρη η ανάρτηση του Ακη Σκέρτσου:"Από αύριο, Δευτέρα, 31 Μαΐου, ο κύκλος δικαιούχων των δωρεάν self tests διευρύνεται περαιτέρω, περιλαμβάνοντας πλέον και όλους τους πολίτες 18 έως 30 ετών. Με αυτή την προσθήκη στις ομάδες του πληθυσμού που ήδη λαμβάνουν δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ -δηλαδή τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα- οι δικαιούχοι ξεπερνούν, πλέον, τους 6,5 εκατομμύρια πολίτες.Έτσι, αυτή την εβδομάδα, από τις 31 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, θα μπορούν να παραλαμβάνουν, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους, 2 self tests από τα φαρμακεία:οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςοι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών σχολείωνκαθώς και όσοι συμπολίτες μας είναι από 18 έως 30 ετών (χωρίς υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στην πλατφόρμα εφόσον δεν εργάζονται ή δεν είναι φοιτητές/σπουδαστές).Συνολικά, από τις 12 Απριλίου έως σήμερα έχουν διατεθεί από τα φαρμακεία 18.513.671 self tests σε 4.050.888 πολίτες και έχουν γίνει 12.515.855 ψηφιακές δηλώσεις στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, δηλαδή ένα ποσοστό 68% επι του συνόλου.Η μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την μαζική πολιτική δημόσιας υγείας, που λειτουργεί συμπληρωματικά στους στοχευμένους και δειγματοληπτικούς διαγνωστικούς ελέγχους του ΕΟΔΥ, έχει φέρει τη χώρα μας μεταξύ των 5 ευρωπαϊκών χωρών που πραγματοποιούν τα περισσότερα τεστ σε όλη την ΕΕ. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι ότι χάρη σε αυτή την πολιτική έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα της πανδημίας στην Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι ο πραγματικός δείκτης θετικότητας κινείται μεταξύ του 0,2-0,3%.Έως σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί χάρη στα self tests, με δεύτερο pcr ή rapid antigen test, 26.444 θετικά κρούσματα, ως επι το πλείστον σε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας που αν δεν γνώριζαν ότι νοσούν δεν θα είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα αυτοπεριορισμού αυξάνοντας τη μεταδοτικότητα του ιού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις ημερήσιες αναφορές κρουσματων του Εοδυ, σχεδόν το 50% των ημερήσιων θετικών κρουσμάτων προέρχονται πλέον από self tests.Eμβολιασμός και τακτική αυτοδιάγνωση είναι, συνεπώς, τα σημαντικότερα μας όπλα για να κρατήσουμε ανοιχτή την οικονομία και την κοινωνία και να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την πανδημία. Έως τότε συνεχίζουμε να προσέχουμε πολύ, τηρώντας τις αποστάσεις, φορώντας μάσκα και αποφεύγοντας τις μαζικές συναθροίσεις."