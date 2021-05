Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό έντυπο αναφορικά με την διάθεση των self tests από τηΔευτέρα 31.05.2021 έως το Σάββατο 05.06.2021 και ανακοίνωση του ΥπουργείουΕργασίας με διευκρινίσεις για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα την εβδομάδα 31 Μαΐου –6 Ιουνίου 2021.Η λειτουργία του Συστήματος Διάθεσης Self Test θα ανασταλεί από το Σάββατο 5.6.2021στις 17:00 έως τη Δευτέρα 7.6.2021 στις 8:00.Εκ του ΠΦΣ

Διευκρινίζεται ότι ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self-test) διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας, για την εβδομάδα από 24.05.2021 έως 30.05.2021 οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε μέρα έως και 30.05.2021. Η περίοδος ισχύος του εν λόγω test, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Συνεπώς για την εβδομάδα από 31.05.2021 έως 06.06.2021 οι εργαζόμενοι υποβάλλονται και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μετά την παρέλευση επταημέρου από τη διενέργεια του test της προηγούμενης εβδομάδας.

Παράδειγμα: Αν ο εργαζόμενος, για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021,υποβλήθηκε και δήλωσε το αποτέλεσμα self test την Τετάρτη 26.05.2021, το test έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, δηλαδή έως την ερχόμενη Τετάρτη, 02.06.2021.

Αν ο εργαζόμενος πρόκειται να απασχοληθεί με φυσική παρουσία την Τετάρτη 02.06.2021, π.χ. από 8:00 π.μ.– 16:00 μ.μ. υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο και να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ανάληψη υπηρεσίας, δηλ. την Τρίτη 01.06.2021, από 8:00 π.μ. και μετά και σε κάθε περίπτωση πριν την προσέλευσή του/ης στην εργασία.

Διάθεση σελφ τεστ από τη Δευτέρα 31 .05.2021 έως το Σάββατο 0 5 .0 6 .2021 σε :



– Μαθητές



– Εκπαιδευτικούς



– Διοικητικό Προσωπικό



– Πολίτες από 18 έως 30 ετών ( χωρίς υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στην πλατφόρμα εφόσον δεν εργάζονται ή δεν είναι φοιτητές/σπουδαστές)

