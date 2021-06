Πολλοί ιστότοποι σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους ειδησεογραφικοί και κυβερνητικοί, όπως ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, με κάποια μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι το πρόβλημα οφείλεται στην αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly.

Η εταιρεία τόνισε ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και διορθώνεται.

Η Fastly, η οποία παρέχει βασικές υπηρεσίες σε πολλές ιστοσελίδες, ανακοίνωσε ότι ερευνά «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην απόδοση με τις υπηρεσίες μας CDN».

Πάντως, κάποιες ιστοσελίδες είναι εκ νέου προσβάσιμες έπειτα από νέες προσπάθειες σύνδεσης.

Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ: Έπεσε και η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου

Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε “Error 503 Service Unavailable” περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 της Δανίας επίσης ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο ιστότοπός του.

Εξάλλου ιστότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, αν και σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.com, περίπου 2.000 χρήστες της έχουν αναφέρει προβλήματα.

Εξάλλου και η πλατφόρμα Reddit είναι εκτός λειτουργίας, με σχεδόν 21.000 χρήστες του να αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.







A major technical issue on Tuesday took down multiple media platforms and news websites. While there has been no official communique thus far, Twitter speculation indicates that it is a issue stemming from the server (AWS) or cloud service provider (Fastly). Thanks to the issue, leading news websites including Financial Times, Guardian Insider, The Verge, New York Times, Buzz Feed and the BBC remain unusable.

The list of affected websites also includes the UK government's official website. Attempts to log onto the 'www.gov.uk' website now fetches a mere single line of text, calling it a "Fastly error".

"Fastly CDN is down, and a large portion of the internet along with Gumlet is down," read an update from the aforementioned website. It however remains unclear as to what was the root cause behind this outage.

According to an update shared by VICE news' Matthew Champion that quotes Fastly, the company is presently investigating "potential impact to performance with our CDN services".

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.