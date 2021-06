greece-salonikia

Ο μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι η παραλλαγή Delta θα μπορούσε να ανακόψει την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ τους τελευταίους δύο μήνεςΗ παραλλαγή Delta του Covid -19 που επικράτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει κυριαρχήσει τώρα και στην Πορτογαλία ενώ επίσης εμφανίστηκε σε Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία.Η εξέλιξη αυτή ωθεί τους Ευρωπαίους υγειονομικούς αξιωματούχους να απευθύνουν έκκληση για την ανάληψη περαιτέρω δράσης, προκειμένου να επιβραδυνθεί η εξάπλωσή της.Ενώ το νέο στέλεχος, το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα του συνόλου των περιπτώσεων κορωναϊού στην ηπειρωτική Ευρώπη, κερδίζει έδαφος, σύμφωνα με μια ανάλυση των Financial Times επί των παγκόσμιων γονιδιωματικών δεδομένων από τη βάση εντοπισμού ιών Gisaid.Αντιπροσωπεύει το 96% των αλληλουχιών Covid-19 στην Πορτογαλία, περισσότερο από 20% στην Ιταλία και περίπου 16% στο Βέλγιο, όπως δείχνουν οι υπολογισμοί του Financial Times.Ανησυχία στην ΕυρώπηΟ μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι η παραλλαγή Delta θα μπορούσε να ανακόψει την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ τους τελευταίους δύο μήνες για να μειώσει τις νέες μολύνσεις και τους θανάτους στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το φθινόπωρο του 2020.«Βρισκόμαστε στη διαδικασία επικράτησης επί του ιού και της εξάλειψης της πανδημίας, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε την παραλλαγή Delta να υπερισχύσει, δήλωσε ο υπουργός υγείας της Γαλλίας Olivier Véran.Ο ίδιος τόνισε, πως το 2% έως 4% των δειγμάτων που αναλύθηκαν στη Γαλλία ταυτοποιήθηκαν ως η παραλλαγή Delta.«Ίσως να πεις ότι αυτό είναι ακόμα χαμηλό, αλλά είναι παρόμοιο με την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μερικές εβδομάδες».Η ανάλυση από τους Financial Times, υποδηλώνει πως αυτό το νούμερο θα μπορούσε να είναι υψηλότερο.Περιορισμοί στην ΠορτογαλίαΣτην Πορτογαλία, η μετάδοση της εν λόγω παραλλαγής έχει εντοπιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας, όπου έχει βρεθεί πάνω από το 60% των νέων κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.Τα μη απαραίτητα ταξίδια από και προς την πόλη έχουν απαγορευτεί το Σαββατοκύριακο (19 – 20/6) σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η αύξηση των κρουσμάτων που εξαπλώνονται στην υπόλοιπη χώρα.Επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη στρέφονται τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο - όπου οι περιπτώσεις Covid-19 έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η παραλλαγή Delta αντιπροσωπεύει περίπου το 98% όλων των νέων λοιμώξεων.Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια και ποια μέτρα ενδέχεται να χρειαστούν να παρθεί.variant.JPGΕργαστήριο για την Ευρώπη το Ηνωμένο ΒασίλειοΑφού τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι η παραλλαγή Delta φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας κατά 2,2 φορές σε σύγκριση με την Alpha, η βρετανική κυβέρνηση ανέβαλε για ένα μήνα στην άρση των εναπομεινάντων περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.«Οι αποφάσεις που παίρνει το Ηνωμένο Βασίλειο για να ανοίξει εκ νέου τη ζωή και την κοινωνία θα χρησιμεύσουν ως εργαστήριο για εμάς στην Ευρώπη», δήλωσε ο Bruno Lina, ιολόγος στη Λυών, σύμβουλος της γαλλικής κυβέρνησης.Το κατά πόσον οι αλυσίδες λοιμώξεων Delta που πλήττουν την ΕΕ θα μετατραπούν σε μεγαλύτερες επιδημίες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τον αριθμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ανέφεραν οι επιστήμονες, καθώς και η συμπεριφορά των πολιτών τώρα που αίρονται πολλοί περιορισμοί στις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.Οι εμβολιασμοίΠρόσφατη έρευνα της βρετανικής κυβέρνησης έχει επισημάνει την ανάγκη ολοκλήρωσης των προγραμμάτων εμβολιασμού το συντομότερο δυνατό.Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από το σύστημα της Δημόσιας Υγείας στην Αγγλία, η πρώτη δόση εμβολίου για τον Covid-19 είναι γενικά λιγότερο αποτελεσματική έναντι της παραλλαγής Delta από ό, τι με τα προηγούμενα στελέχη.Δύο δόσεις αυξάνουν την προστασία έναντι της συμπτωματικής λοίμωξης με Delta από 33% σε 81%.Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου το 46% του πληθυσμού έχει ανοσοποιηθεί πλήρως, τα ποσοστά εμβολιασμού στις περισσότερες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης κυμαίνονται μεταξύ 20% και 30%.Περίπου το 26% του πληθυσμού στη Γαλλία έχει εμβολιαστεί πλήρως.Ανίχνευση επαφώνΟι γαλλικές αρχές προσπαθούν επί του παρόντος να περιορίσουν ένα ξέσπασμα στην περιοχή Landes, κοντά στα ισπανικά σύνορα, όπου 125 κρούσματα της παραλλαγής Delta έχουν επιβεβαιωθεί με γενετική αλληλουχία και άλλα 130 είναι ύποπτα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 30% των πρόσφατων λοιμώξεων στην περιοχή.Περιπτώσεις της παραλλαγής Delta έχουν επίσης εντοπιστεί τις τελευταίες εβδομάδες στα νότια προάστια του Παρισιού και μια σχολή τέχνης στο Στρασβούργο.Σε κάθε περίπτωση, οι υγειονομικοί απαντούν με τον ίδιο τύπο: αυξημένη ανίχνευση επαφών και μια νέα ώθηση για εμβολιασμό ατόμων στις πληγείσες περιοχές.«Εάν συνεχίσουμε τον εμβολιασμό με εντατικό ρυθμό και κάποιες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις όπως μάσκες σε εσωτερικούς χώρους, μπορούμε ακόμα να καταστέλλουμε την κυκλοφορία του ιού αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε o Lina.«Αυτή η παραλλαγή θα αντικαταστήσει τις άλλες - πρέπει να το έχουμε κατά νου - αλλά δεν σημαίνει ότι θα οδηγήσει σε ένα νέο κύμα επιδημίας», σημείωσε.Ορισμένοι επιστήμονες φοβούνται ότι η παραλλαγή Delta μπορεί να έχει ήδη εξαπλωθεί περισσότερο, αλλά δεν έχει εντοπιστεί.Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ακολουθήσει περισσότερα από 500.000 γονιδιώματα Sars-Cov-2, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν καταγράψει περίπου 130.000, 47.000 και 34.000 αντίστοιχα.Η περίπτωση της ΔανίαςΗ Δανία, ωστόσο, έχει εντοπίσει μεγάλο ποσοστό κρουσμάτων και εξακολουθεί να εντοπίζει μόνο έναν μικρό αριθμό μολύνσεων από Delta, παρόλο που η παραλλαγή έφτασε στη χώρα περίπου την ίδια χρονική περίοδο με το Ηνωμενο Βασίλειο.Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί εν μέρει, ανέφεραν οι ειδικοί, από τις διαφορές στα δημογραφικά στοιχεία και τις μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των περιπτώσεων που εισήχθησαν στη χώρα από περιοχές με υψηλό επιπολασμό, όπως η Ινδία, και οι συνθήκες διαβίωσης στις κοινότητες στις οποίες προέρχεται.Η διαφορά στον ρυθμό της εξάπλωσης της Delta σε ευρωπαϊκές χώρες παραμένει «μυστήριο», δήλωσε ο Jeff Barrett, διευθυντής της Πρωτοβουλίας Genomics Covid-19 στο Cambridge. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι οπουδήποτε εισαχθεί η παραλλαγή Delta, θα γίνει τελικά κυρίαρχη.Το κλειδί, λένε, θα είναι η αύξηση του ποσοστού των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων, ενώ η επιβράδυνση της μετάδοσης του ιού όσο το δυνατόν περισσότερο.«Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα καθαρά, δεν έχει τελειώσει», δηλώνει o Lina από τη Λυών σχετικά με τη μάχη κατά του Covid./πηγή BankingNews