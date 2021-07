2021-07-02 21:00:11

Τα ραντεβού με τους γνωστούς Έλληνες που θα λάβουν μέρος στον νέο κύκλο του Just the two of us έχουν ήδη προγραμματιστεί .



Ήδη κάποιοι απο αυτούς που θα σας αποκαλύψουμε παρακάτω, έχουν κάνει την πρώτη επαφή με την εταιρεία παραγωγής Barking Well Media, ενώ τα ραντεβού θα συνεχίσουν απο τη Δευτέρα.



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΤVNEA.COM τα ονόματα που ακούγονται έντονα και πιθανών να που το τελικό ΝΑΙ είναι: ο Μάκη Δημάκης, η Λίτσα Γιαγκούση, ο Λάμπης Λιβιεράτος, η Δέσποινα Μηλαράκη, ενώ τη Δευτέρα ακούγεται ότι θα κάνει ραντεβού και η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη.



Την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκραμένα την Πέμπτη ο παρουσιαστής και παραγωγός του show Νίκος Κοκλώνης θε έχει ραντεβού με την διοίκηση του ALPHA ώστε να κανονιστούν οι λεπτομέρειες για το show μέχρι και η μέρα προβολής του (μάλλον θα παραμείνει το Σάββατο).



