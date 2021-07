greece-salonikia

Μια ακόμα σελίδα στη νέα εποχή της εξερεύνησης του Διαστήματος γράφεται σήμερα Τρίτη 20 Ιουλίου καθώς ο Jeff Bezos, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, ολοκλήρωσε τη διαστημική «βόλτα» με το όχημα New Shepard της εταιρίας του Blue Origin.Πριν από λίγες ημέρες είχε προηγηθεί η πτήση του έτερου δισεκατομμυριούχου Richard Branson, ο οποίος είχε «πετάξει» έως τα 86 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη με το σκάφος της Virgin Galactic.Πρόκεται για δύο εξελίξεις που αναμφίβολα δημιουργούν νέα δεδομένα στην εποχή του Διαστήματος, στην οποία εισβάλλουν με ιδιαίτερη "ταχύτητα" οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη, ευελπιστόντας σε μια νέα αγορά, σε ένα νέο προϊόν με ωραία συσκευασία που απευθύνεται στους dreamers της επόμενης γενιάς.Αν και ο Bezos έρχεται δεύτερος, ωστόσο έφτασε ψηλότερα.Η εκτόξευση, έγινε στις 16:00 ώρα Ελλάδας από τις εγκαταστάσεις στην έρημο του δυτικού Τέξας και ύστερα από 11 λεπτά ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο έφτασε στην άκρη του διαστήματος, στα 100 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης.Πρόκειται για την πρώτη παγκοσμίως διαστημική πτήση χωρίς πιλότο με ένα πλήρωμα που αποτελείται εξ ολοκλήρου από πολίτες.Το New Shepard είναι ένας ύψους 18,3 μέτρων και πλήρως αυτόνομος πύραυλος - κάψουλα που δεν μπορεί να κυβερνηθεί από το εσωτερικό του διαστημικού οχήματος.Λειτουργεί πλήρως μέσω υπολογιστή και δεν θα έχει κανέναν από τους αστροναύτες της Blue Origin ή εκπαιδευμένο προσωπικό πάνω στο σκάφος σε αντίθεση με την πτήση του Virgin Galactic του Richard Branson που χρησιμοποίησε ένα διαστημικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν δύο πιλότοι.Το New Shepard κινήθηκε με ταχύτητα 3.540 χλμ. την ώρα σε ύψος περίπου 100 χλμ. στη λεγόμενη γραμμή Κάρμαν που έχει οριστεί από ένα διεθνές σώμα αεροναυπηγικής ότι οριοθετεί το σύνορο ανάμεσα στην ατμόσφαιρα της Γης και το διάστημα.Το πλήρωμαΠέρα από τον Jeff Bezos στη διαστημική κάψουλα ήταν ο αδελφός του και στέλεχος μη εισηγμένων εταιριών Mark Bezos, μαζί με την πρωτοπόρο αεροπόρο Wally Funk, 82 ετών, τη γηραιότερη γυναίκα που θα βρέθηκε στο διάστημα και τον άρτι αποφοιτήσαντα από το λύκειο Oliver Daemen, 18 ετών, ο οποίος είναι και ο νεότερος άνθρωπος που βρέθηκε στο διάστημα.Σημειώνεται πως η Funk ήταν από τη λεγόμενη ομάδα γυναικών Mercury-13 που εκπαιδεύτηκαν για να γίνουν αστροναύτες της NASA στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά παρακάμφθηκε λόγω του φύλου της.Ο Daemen, ο πρώτος πελάτης επί πληρωμή της Blue Origin, πρόκειται να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία για να σπουδάσει φυσική και διαχείριση καινοτομίας από τον Σεπτέμβριο.Έλλειψη βαρύτηταςΣτη διάρκεια της πτήσης το πλήρωμα λύθηκε για λίγα λεπτά έτσι ώστε να νιώσει την έλλειψη βαρύτητας ενώ είχε μια μοναδική θέα προς τη Γη.Άλλωστε η Blue Origin διαθέτει για αυτήν την πτήση τα μεγαλύτερα παράθυρα που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε διαστημικό ταξίδι.Κατόπιν, η κάψουλα έπεσε στη Γη με αλεξίπτωτα, χρησιμοποιώντας μια παλιού τύπου ώση της τελευταίας στιγμής που αποβάλλει ένα «μαξιλάρι αέρα» για μια μαλακή προσγείωση με ταχύτητα 1,6 χλμ/ώρα στην έρημο του Τέξας.Ο επαναχρησιμοποιούμενος σταθεροποιητής αναμένεται να επιστρέψει στην εξέδρα εκτόξευσης χρησιμοποιώντας μηχανισμούς φρένου και πτερύγια δακτυλίου και σφήνας για σταθεροποίηση.Νέα εποχήΗ σημερινή εκτόξευση, όπως και αυτή του Branson που προηγήθηκε πριν από μια 9 ημέρες, συνιστούν μια νέα εποχή για το Διάστημα, μια και πλέον γίνεται λόγος για τουρισμό του διαστήματος, έστω και αν αυτό αποτελεί προνόμιο… δισεκατομμυριούχων.Η Blue Origin δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για τη μακροπρόθεσμη τιμολογιακή στρατηγική της ή για το πόσο γρήγορα θα εντατικοποιήσει τη συχνότητα των πτήσεών της.Σημειώνεται πως περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι από τουλάχιστον 143 χώρες συμμετείχαν σε δημοπρασία για να γίνουν οι πρώτοι πελάτες επί πληρωμή, αν και ο νικητής της δημοπρασίας που προσέφερε 28 εκατ. δολάρια αποσύρθηκε τελικά από τη σημερινή πτήση.Από την πλευρά της η Virgin Galactic πουλά τα εισιτήρια της προς 200.000 με 250.000 δολάρια, αναφέροντας πάντως πως η τιμή θα αυξηθεί στο μέλλον.Όπως αναφέρει, έχει ήδη πουλήσει 600 εισιτήρια για μια θέση στις επόμενες πτήσεις της.Η εταιρεία έχει ανακοινώσει πως θα αρχίσει τις εμπορικές πτήσεις της από το 2022, αναφέροντας πως ο στόχος της είναι να πραγματοποιεί 400 πτήσεις τον χρόνο.Στο παιχνίδι αναμένεται να μπει μελλοντικά και η Space X του Elon Musk.