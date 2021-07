sidirodromikanea

Ομιλία στη Βουλή του Στράτου Σιμόπουλου Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, για το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης και του σταθμού Βενιζέλου.«Αν στη δημοσκόπηση υπήρχε η ερώτηση «ξέρετε αν υπάρχει τεχνική λύση ώστε να γίνει το μετρό και να παραμείνουν in situ (στη θέση τους δηλαδή) οι αρχαιότητες;», είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική απάντηση κατά 70% θα ήταν «δεν ξέρω».Το ερώτημα λοιπόν στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι Θεσσαλονικείς ήταν ανάμεσα από τη μια στην απόσπαση και επανατοποθέτηση και από την άλλη σε μία λύση που δεν υπάρχει, μια λύση φάντασμα. Είναι λοιπόν λογικό να απαντήσουν τι θα επιθυμούσαν. Το ίδιο και εγώ θα επιθυμούσα. Αυτό που λέω και εξηγώ στους Θεσσαλονικείς εδώ και χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει λύση να γίνει ο σταθμός και να παραμείνουν οι αρχαιότητες in situ. Επίσης, πιστεύω ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στην παγίδα της προηγούμενης ηγεσίας της Αττικό Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Σπίρτζης και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουν μια λύση που δεν υπάρχει. Επί τρία χρόνια αναζητείτο αυτή η λύση. Τρία χρόνια δεν μίλησα πολιτικά για το θέμα γιατί και ο ίδιος έλεγα «σταματήστε μπορεί να υπάρχει λύση και ναι έκανα λάθος». Μετά τρία χρόνια λοιπόν το μόνο που παρουσιάστηκε ήταν κάποιες τεχνικές μελέτες χωρίς να παίρνουν την ευθύνη μηχανικοί. Ουσιαστικά ήταν εκθέσεις ιδεών. Πολύ καλά λοιπόν το υπουργείο και η κυβέρνηση προέκρινε τη λύση που θα μετατρέψει το σταθμό Βενιζέλου σε σταθμό - μουσείο και όλοι θα κριθούμε σε λίγα χρόνια όταν θα περνάμε από το σταθμό και θα βλέπουμε εκεί τις αρχαιότητες και τότε θα δούμε τι θα γράφουν οι δημοσκοπήσεις και τότε θα δικαιωθούμε ή δεν θα δικαιωθούμε όλοι.Να τονίσω επίσης ότι έχω και φωτογραφίες τις οποίες θα καταθέσω στη Βουλή σε επόμενη συζήτηση με ένα τμήμα 10% των αρχαιοτήτων να κόβεται και να αποσπάται επί προηγούμενης κυβέρνησης. Ήδη δηλαδή έχει γίνει απόσπαση.Με τη λύση που έχει προκριθεί και προχωρά θα έχουμε σταθμό-μουσείο και θα είμαστε όλοι περήφανοι στη πόλη για το μετρό και για το οποίο όλοι συμβάλαμε να γίνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που θα μείνει είναι οι αντιπαραθέσεις για τις οποίες φημίζεται η Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά τις παγκοσμίως γνωστές προσωπικότητες που υποστηρίζουν τη λύση in situ ας μας πουν πως μπορεί κατόπιν να γίνει κατασκευαστικά ο σταθμός. Επίσης είμαι σίγουρος ότι αν το θελήσει η κυβέρνηση μπορεί να έχει πολύ περισσότερες περί του αντιθέτου υπογραφές, αλλά έτσι θα πολώσει περισσότερο την κατάσταση. Θεωρώ ότι το μετρό εργαλειοποιήθηκε κυρίως από την προηγούμενη διοίκηση της Αττικό Μετρό και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μάχη οπισθοφυλακών. Θα κριθούμε όλοι λοιπόν όταν λειτουργήσει το μετρό.»sidirodromikanea