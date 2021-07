Η ακαταμάχητη γοητεία του The Bachelor συνεχίζει να συγκινεί τηλεοπτικό κοινό και επαγγελματίες του digital marketing. Alpha και Imperius πρόσθεσαν ακόμη 2 βραβεία στη συλλογή τους για το πρωτότυπο περιεχόμενο στα social media του πιο αγαπημένου reality!To διεθνές dating show που έκανε την πρεμιέρα του στην Ελλάδα στον Alpha, τον Σεπτέμβριο του 2020 και κατάφερε να γεμίσει ροδοπέταλα τα βράδια μας, είναι πλέον το πιο πολυβραβευμένο τηλεοπτικό project στην Ελλάδα, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 5 βραβεία που αφορούν τη διαχείριση και το περιεχόμενο στα social media.Οι digital καινοτομίες και οι πρωτοποριακές πρακτικές που σε συνεργασία με τον Alpha εισήγαγε και εφάρμοσε η εταιρία Imperius στα social media, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ανάδειξη του πρώτου Έλληνα «Εργένη» στο πιο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα της σεζόν.Στα Content Marketing Awards που διοργανώθηκαν από τo Marketing Week και την Boussias για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εταιρεία Imperius κέρδισε 2 βραβεία για την social media παρουσία της εκπομπής “The Bachelor” του Alpha:- Silver βραβείο στην κατηγορία Best Use of Linkedin and/or Twitter for Content Marketing που αφορά το περιεχόμενο στο Twitter https://twitter.com/TheBachelorGr- Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Tik Tok for Content Marketing για το πρωτογενές περιεχόμενο που δημιούργησε στο Tik Tok https://www.tiktok.com/@thebachelorgr (Το πιο επιτυχημένο Tik Tok account στην Ελλάδα για το 2020 με 200Κ followers και περισσότερα από 9,2M likes)Τον περασμένο Απρίλη το The Bachelor είχε αποσπάσει ένα χρυσό και δύο χάλκινα βραβεία στα Indie Awards για την social media παρουσία της εκπομπής στον Digital χώρο.Ο Δημήτρης Κανέλλης, ιδρυτής της Imperius, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που άλλα δύο βραβεία έρχονται να τιμήσουν τη δουλειά μας στα Social Media με τον Alpha για το The Bachelor. Είναι η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή που δημιούργησε original περιεχόμενο καταφέρνοντας να προσφέρει στους θεατές της ολοκληρωμένη την εμπειρία του The Bachelor επεκτείνοντάς την στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης».Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Ιουλίου.Δείτε περισσότερα στο https://www.contentmarketingawards.gr/Πηγή: TVNEA.COM