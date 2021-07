H Nova θα συνεχίσει να προσφέρει μοναδικές στιγμές κινηματογραφικής απόλαυσης και τον Αύγουστο, μέσω του pop up καλοκαιρινού καναλιού «Novalifεxtra», αλλά και των μεγάλων πρεμιέρων που κλείνουν σταθερά το ραντεβού τους κάθε μήνα με τους συνδρομητές!Μέχρι και τις 15 Αυγούστου το κανάλι Novalifεxtra θα μιλάει αποκλειστικά ελληνικά με μία επιλογή από τις καλύτερες, πιο αγαπημένες, ελληνικές σειρές και ταινίες.

Αναλυτικότερα, τις καθημερινές από τις 20:00 προβάλλονται back2back πέντε επεισόδια από σειρές που άφησαν εποχή, όπως το «Κλείσε τα μάτια» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Οι μάγισσές της Σμύρνης» με τη Φιλαρέτη Κομνηνού, «Οι Φρουροί της Αχαΐας» με την Μιμή Ντενίση, «Ο μεγάλος θυμός» με τους Γρηγόρη Βαλτινό και Καρυοφιλιά Καραμπέτη, αλλά και η επιτυχημένη κωμική σειρά «Safe Sex». Τα Σαββατοκύριακα από τις 21:00 ακολουθούν επιτυχημένες κωμωδίες, όπως «Τέλειοι Ξένοι» του Θοδωρή Αθερίδη, «Αιγαίο» του Πιέρρου Ανδρακάκου, «Amore mio» του Χρήστου Δήμα, «The Kings of Myκonos» του Πίτερ Ανδρικίδης, «Η αγάπη έρχεται στο τέλος» του Βασίλη Κεχαγιά, «Πεθαίνω για σένα» του Νίκου Καραπαναγιώτη και πολλές, πολλές ακόμα

. Εκτός από τις ταινίες τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτα και από μίνι μαραθωνίους σειρών, αλλά και από αφιερωματικά video στους κύριους πρωταγωνιστές των εν λόγω σειρών, όπως στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Γρηγόρη Βαλτινό, Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Θάλεια Ματίκα και Λίνα Σακκά.

Σε ότι αφορά τις μεγάλες πρεμιέρες του Aυγούστου έρχονται δύο εξαιρετικές γαλλικές ταινίες: η ξεκαρδιστική, γαλλική κωμωδία «Που θα κοιμηθείς απόψε;» με τους Ντιντιέ Μπουρντόν και Βαλερί Μπονετόν και η κοινωνική ταινία «Under the stars of Paris», ακολουθούν η κωμωδία «Barb and Star Go to Vista Del Mar» με τους Κρίστεν Γουίγκ, Άνι Μάμολο και Τζέιμι Ντόρναν, η συναρπαστική ταινία δράσης «Ο νόμος του δρόμου» με τον μοναδικό Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, το καταιγιστικό θρίλερ «Sweet Virginia» με τους Τζον Μπέρνθαλ και Κρίστοφερ Άμποτ, η οικογενειακή κωμωδία «Team Marco» με τους Όουεν Βακάρο και Άντονι Πατέλις η κωμωδία επιστημονικής φαντασίας «Bill & Ted Face the Music» με τους Κιάνου Ριβς και Άλεξ Γουίντερ, η βιογραφική ταινία «De Gaulle» η οποία αφηγείται τη ζωή του Σαρλ ντε Γκωλ, η περιπέτεια φαντασίας «Chaos Walking» με τους Τομ Χόλαντ και Ντέζι Ρίντλεϊ και η συναρπαστική περιπέτεια «Monster Hunter» η οποία βασίζεται στην ομώνυμη σειρά video game, με τους Μίλα Γιόβοβιτς και Ρον Πέρλμαν.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM