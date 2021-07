sidirodromikanea

Ως επί το πλείστον, οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ήδη ο πιο πράσινος τρόπος μεταφοράς. Είναι επίσης η ναυαρχίδα για τους πράσινους στόχους της ΕΕ, όπως το πακέτο Fit for 55 που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Τι άλλο πρέπει να γίνει και πώς μπορεί η τεχνολογία και η καταναλωτική συνείδηση ​​να παίξουν ρόλο σε αυτό;Νίκος ΠαπατόλιοςΓια την Transmetrics, μια πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με αποστολή τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της συντήρησης των μεταφορών, οι στόχοι των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών χωρίζονται σε τρία πράγματα: μεγιστοποίηση της χωρητικότητας, αποδοτικότητα διαδρομής και στόχευση καταναλωτών.Όπως εξήγησε ο Marc Meyer, Chief Commercial Officer της Transmetrics στο Railfreight.com, ο σιδηρόδρομος είναι αμετάβλητος εδώ και 200 ​​χρόνια. Είναι ήδη πράσινο, αλλά η ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών όπως η AI μπορεί να το αναβαθμίσει και να το μετατρέψει σε ηγέτη μεταφορών.Μπορεί η εφοδιαστική να αντιμετωπίσει τους πράσινους στόχους;Δεδομένου ότι δραστηριοποιείται στις σιδηροδρομικές, οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, η Transmetrics έχει μια πλήρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας της παγκόσμιας εφοδιαστικής. Οι μεταφορές έχουν επί του παρόντος μερικές από τις πιο καταστροφικές διαδικασίες παγκοσμίως, γι 'αυτό και πρωτοβουλίες όπως το πακέτο Fit for 55 που εισήγαγε η ΕΕ προωθούν ένα πιο πράσινο μέλλον με λιγότερες εκπομπές. Παρόλο που οι μεταφορές είναι μια αρκετά αργή βιομηχανία και μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από οκτώ χρόνια για να αποκτήσουν ένα πιο πράσινο προφίλ, το πακέτο Fit for 55 είναι ρεαλιστικό. Θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, αρκεί να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική πτυχή για τις εταιρείες.Σταματήστε τη μεταφορά αέραΕιδικά για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι κλιμακούμενη. Οι διαδικασίες logistics είναι οι ίδιες εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών που θα τους επιτρέψουν να εξελιχθούν. Η AI και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) θα μπορούσαν να είναι δύο πολύ καλά παραδείγματα αυτών των νέων τεχνολογιών. Χρησιμοποιώντας AI και IoT, η εφοδιαστική σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών θα είναι σε θέση να απλοποιήσει τις δραστηριότητές τους και να τις καταστήσει πιο αποτελεσματικές.Πώς θα ήταν δυνατόν; Με μεγιστοποίηση της χωρητικότητας και καλύτερο σχεδιασμό διαδρομής. Η μεγιστοποίηση της χωρητικότητας σημαίνει, πρώτα απ 'όλα, τη διακοπή της αποστολής άδειων δοχείων. Συχνές είναι οι περιπτώσεις αμαξοστοιχιών που φτάνουν σε έναν προορισμό γεμάτο αλλά επιστρέφουν άδειες. Αυτή η πρακτική είναι επιβλαβής τόσο για την οικονομία όσο και για το περιβάλλον αφού αυτά τα τρένα ταξιδεύουν μεταφέροντας μόνο αέρα. Η AI μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους logistics και τους μεταφορείς να διανείμουν εμπορευματοκιβώτια όταν και όπου χρειάζεται. Επιπλέον, μπορεί να παρακολουθεί τη βέλτιστη διαδρομή για να ταξιδέψετε μεταξύ δύο προορισμών.Αξιοποιώντας στο έπακρο αυτό που έχουμεΑυτές οι τεχνολογίες δεν θα μετατρέψουν τον σιδηρόδρομο στον πυρήνα αλλά θα τον βοηθήσουν να αυξήσει τις υπηρεσίες του. Ο Meyer υπογράμμισε ότι ο σιδηρόδρομος είναι σήμερα ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς όσον αφορά την ταχύτητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν μπορεί να βελτιώσει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που κάνει ήδη. Ένας τρόπος για να το κάνετε είναι χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις ζήτησης για να επιτρέψετε τη σωστή διανομή των διαθέσιμων τρένων και εμπορευματοκιβωτίων όπου χρειάζεται. Επιπλέον, η επιτάχυνση και η επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών είναι επίσης επιτακτική.Η χρήση τρένων υψηλής ταχύτητας για σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές είναι μια επιλογή που η βιομηχανία δεν πρέπει να παραβλέψει. Ο εξοπλισμός υψηλής ταχύτητας έχει ήδη παραχθεί και η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη από επιβατικά τρένα. Πρόσφατα, το HHLA παρουσίασε επίσης ένα έργο υπερφόρτωσης σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τις χερσαίες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη. Θεωρητικά, είπε ο Meyer, θα μπορούσατε ακόμη και να αφήσετε προγράμματα AI να κινούν τρένα υψηλής ταχύτητας στο μέλλον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες που βασίζονται στη διαθεσιμότητα και τη ζήτηση διαδρομών. Σύμφωνα με τον Meyer, τα εργαλεία και η προθυμία είναι εκεί, και πολλές εταιρείες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και πάροχοι logistics εξετάζουν αυτές τις επιλογές. Ο κλάδος είναι ανοιχτός. Τώρα είναι απλώς θέμα αποφάσεων.Δημιουργία δικτύων υποστήριξηςΈνα από τα πρωταρχικά ζητήματα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών είναι ότι τα τρένα έχουν περιορισμένη πρόσβαση. Ταξιδεύουν μεταξύ συγκεκριμένων προορισμών, ενώ η διανομή των προϊόντων στο τελευταίο μίλι πραγματοποιείται με άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως τα φορτηγά. Ωστόσο, ο κλάδος δεν πρέπει να το αντιλαμβάνεται ως ζημία. Αντίθετα, θα πρέπει να επενδύσει σε αυτό. Επί του παρόντος, πολλές εταιρείες logistics χρησιμοποιούν ηλεκτρικά φορτηγά για εργασίες τελευταίου μιλίου, ενώ για μικρότερα φορτία, μπορούν ακόμη και ποδήλατα.Η χρήση του ήδη πράσινου υπόβαθρου που έχει η σιδηροδρομική εταιρεία και η επένδυση σε αυτού του είδους τη διανομή προϊόντων στους πελάτες είναι ιδανική για την εκπομπή άνθρακα ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού. Η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης που θα επιτρέπει τη βέλτιστη συνεργασία διαφορετικών τρόπων μεταφοράς με αυτοματοποιημένες διαδικασίες μοιάζει με σχέδιο για το μέλλον. Οι συνδυασμένες και διατροπικές μεταφορές το κάνουν ήδη σε μεγάλο βαθμό. Παρ 'όλα αυτά, με την ώθηση για την απαλλαγή από τον άνθρακα άλλων τρόπων μεταφοράς, τα σιδηροδρομικά εμπορεύματα θα μπορούσαν να γίνουν ηγετική δύναμη και να τα φέρουν όλα μαζί.Επικεντρωθείτε στην εμπειρία του πελάτηΤελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι η πτυχή της εμπειρίας του πελάτη. Μπορεί να είναι διαφορετικό από τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τις διαδικασίες δημιουργίας δικτύων, αλλά είναι μια κορυφαία τάση στις μεταφορές, σύμφωνα με τον Meyer. Με βάση την εμπειρία των πελατών, ο Meyer καθορίζει την πολιτισμική αλλαγή στο καταναλωτικό κοινό και τη ζήτηση για πράσινη παραγωγή αγαθών και πράσινες μεταφορές. Γίνεται σταδιακά σημαντικό για τους ανθρώπους να γνωρίζουν ότι τα αγαθά που φτάνουν στα σπίτια τους έχουν τις λιγότερες πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον, οι καταναλωτές είναι επίσης πρόθυμοι να πληρώσουν σχετικά υψηλότερη τιμή για πράσινα προϊόντα.Πριν από μερικούς μήνες, ο Sigrid Nikutta, Διευθύνων Σύμβουλος της DB Cargo, δήλωσε ότι τα προϊόντα που μεταφέρονται σιδηροδρομικά πρέπει να φέρουν πράσινη ετικέτα. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι ισχυρό εργαλείο σήμανσης θα ήταν αυτή η ετικέτα στα χέρια της σιδηροδρομικής βιομηχανίας εμπορευμάτων. Το να είσαι ο πιο πράσινος τρόπος μεταφοράς δεν αρκεί, καθώς η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για αυτό το θέμα είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Είναι κατανοητό ότι η χρήση τεχνολογίας για να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές βιώσιμες, πράσινες και ανθεκτικές στο μέλλον είναι μόνο μία πτυχή του φάσματος. Τελικά, όλα αφορούν τους καταναλωτές και τι είδους προϊόντα επιλέγουν. Η βιομηχανία σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στο να γίνει πιο πελατοκεντρική, καθώς, όπως κατέληξε ο Meyer, οι εταιρείες logistics και οι μεταφορείς θα χάσουν χρήματα εάν δεν συμμορφωθούν με την πράσινη βάρδια.
https://www.railfreight.com/railfreight/2021/07/30/artificial-intelligence-for-greener-rail-is-this-the-future/
Ρίξτε μια ματιά πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι νέες και έξυπνες τεχνολογίες. Βίντεο
Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης