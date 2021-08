tvnea

Μια ιστορία που μας βάζει στα άδυτα του παλιότερου δημόσιου νοσοκομείου στη Νέα Υόρκη, του New Amsterdam, ήρθε στον ΑΝΤ1 σε Α' τηλεοπτική προβολή!Το «New Amsterdam» είναι βασισμένο στο βιβλίο του Dr. Eric Manheimer, «Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital» (Δώδεκα Ασθενείς: Ζωή και Θάνατος στο Νοσοκομείο Bellevue) σχετικά το πραγματικό Bellevue Hospital.Η σειρά προβάλλει τη δράση και το έργο του ευφυούς και γοητευτικού δόκτορα Μαξ Γκούντγουιν, του νεότερου ιατρικού διευθυντή του ιδρύματος, που αποφασίζει να έρθει σε σύγκρουση με τη γραφειοκρατία προκειμένου να αναβαθμίσει την ιατρική φροντίδα του νοσοκομείου.Η διαχείριση του κολοσσιαίου πια ινστιτούτου υγείας αποτελεί άθλο, με τη διεύθυνση να αδυνατεί να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, έχοντας αλλάξει 5 ιατρικούς διευθυντές τα τελευταία 5 χρόνια! Όλα αλλάζουν όταν προσλαμβάνουν τον νεαρό, ταλαντούχο και ιδεολόγο Μαξ Γκούντγουιν, που έχει σκοπό να βάλει πάνω απ' όλα το καλό του ασθενή, αγνοώντας το οικονομικό κόστος.Πώς μπορεί ο Μαξ Γκούντγουιν να βοηθήσει;Με το να μη δέχεται το «όχι» ως απάντηση, ο δόκτορας Γκούντγουιν επιδιώκει να ανατρέψει το κατεστημένο και να αποδείξει πως τίποτα δεν θα τον σταματήσει να φέρει νέα πνοή σε αυτό το υποτιμημένο, με ελλείψεις σε προσωπικό και χρηματοδότηση, νοσοκομείο - το μοναδικό σε όλον τον κόσμο που μπορεί να περιθάλψει ασθενείς του ιού Έμπολα, φυλακισμένους της νήσου Ράικερς και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κάτω από την ίδια στέγη - ώστε να ανακτήσει τη χαμένη δόξα του.«NEW AMSTERDAM», καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, μετά τα μεσάνυχτα.