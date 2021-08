Αρχικά πρέπει να κατανοήσουμε την ονομασία του cloud computing. Όταν το Διαδίκτυο πρωτοδημιουργήθηκε, η λέξη «cloud» χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τον τρόπο σύνδεσης των περίπλοκων τηλεφωνικών δικτύων.

Το Cloud είναι ένα μοντέλο υπολογιστών που περιλαμβάνει διακομιστές, δίκτυα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία ανάπτυξης, ακόμη και εφαρμογές μέσω του Διαδικτύου.

Αντί οι οργανισμοί να κάνουν σημαντικές επενδύσεις για την αγορά εξοπλισμού, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό και να παρέχουν συνεχή συντήρηση, ορισμένες ή όλες αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών cloud.Με τη σειρά τους, οι πάροχοι υπηρεσιών cloud computing μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές οικονομίες κλίμακας παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Οι υπηρεσίες cloud computing καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών τώρα, από τα βασικά στοιχεία της αποθήκευσης, της δικτύωσης και της ισχύος επεξεργασίας έως την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις τυπικές εφαρμογές γραφείου.

Υπάρχουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος υπολογιστικού νέφους, όπως ορίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST).

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Με ένα δημόσιο περιβάλλον cloud, οι χρήστες “συνδέουν” τα δεδομένα και τις εφαρμογές μέσω μιας σύνδεσης στο Διαδίκτυο, έχοντας πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε.

Μετρήσιμη υπηρεσία

Το Cloud είναι μία υπηρεσία pay-as-you-go, όπου πληρώνετε μόνο για αυτό που χρησιμοποιείτε.

Σκεφτείτε πώς μια εταιρεία κοινής ωφελείας μετρά πόση ποσότητα νερού, ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιείται και χρεώνει με βάση την κατανάλωση.

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το cloud.

Αυτοεξυπηρέτηση κατ ‘απαίτηση

Οι υπηρεσίες μπορούν να ζητηθούν και να παρασχεθούν γρήγορα, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση και διαμόρφωση.

Κοινή χρήση πόρων

Το Cloud χρησιμοποιεί συχνά το μοντέλο πολλαπλών μισθώσεων. Αυτό σημαίνει ότι μία μόνο εφαρμογή κοινοποιείται σε πολλούς χρήστες. Έτσι, αντί να δημιουργείται ένα αντίγραφο της εφαρμογής για κάθε χρήστη, αρκετοί χρήστες ή “ενοικιαστές” μπορούν να διαμορφώσουν την εφαρμογή στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.Οι πλατφόρμες cloud είναι ελαστικές. Ένας οργανισμός μπορεί να κλιμακώσει τα επίπεδα χρήσης των πόρων του γρήγορα και εύκολα καθώς οι ανάγκες αλλάζουν.

Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από το cloud computing.

Το cloud έχει μεταμορφώσει τη ζωή μας και σε ατομικά επίπεδο.Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε υπηρεσίες cloud καθημερινά, όταν ενημερώνουμε την κατάστασή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ελέγχουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας.

Πιθανότατα χρησιμοποιούμε εφαρμογές που φιλοξενούνται από υπηρεσίες cloud ακόμα κι όταν δεν το γνωρίζουμε.

Αυτές οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και όχι εγκατεστημένες στους σκληρούς δίσκους ή τις συσκευές μας.

Το cloud computing μπορεί να αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρειάζεται μια επιχείρηση.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο διακρίνεται σε public cloud, private cloud, hybrid cloud και multi-cloud. Το επόμενο στοιχείο είναι η κατηγορία υπηρεσιών, που διακρίνεται σε Saas (Software as a Service), Paas (Platform as a Service) και Iaas (Infrastructure as a service).

Τα ακριβή οφέλη του cloud computing διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας cloud που χρησιμοποιείται, αλλά ουσιαστικά η χρήση υπηρεσιών cloud σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν χρειάζεται να αγοράσουν ή να διατηρήσουν τη δική τους υπολογιστική υποδομή.

Δεν χρειάζονται διακομιστές, ενημέρωση εφαρμογών ή λειτουργικών συστημάτων ή παροπλισμός και απόρριψη υλικού ή λογισμικού όταν είναι ξεπερασμένο, καθώς όλα φροντίζονται από τον προμηθευτή.

Cloud Computing επιχειρήσεις: Πως βοηθά στην εξέλιξη;

Για εφαρμογές βασικών προϊόντων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι λογικό να μεταβείτε σε πάροχο cloud, αντί να βασίζεστε σε εσωτερικές δεξιότητες.

Μια εταιρεία που ειδικεύεται στη λειτουργία και την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών είναι πιθανό να έχει καλύτερες δεξιότητες και πιο έμπειρο προσωπικό από ό, τι μια μικρή επιχείρηση.Επομένως οι υπηρεσίες cloud ενδέχεται να είναι σε θέση να παρέχουν μια πιο ασφαλή και αποτελεσματική υπηρεσία στους τελικούς χρήστες.

Η χρήση υπηρεσιών cloud σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να κινηθούν γρηγορότερα σε έργα και να δοκιμάσουν έννοιες χωρίς μακροχρόνιες προμήθειες και μεγάλο αρχικό κόστος, επειδή οι εταιρείες πληρώνουν μόνο για τους πόρους που καταναλώνουν.

Η ικανότητα δημιουργίας νέων υπηρεσιών χωρίς το χρόνο και την προσπάθεια που σχετίζεται με τις παραδοσιακές προμήθειες πληροφορικής σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσετε γρηγορότερα με νέες εφαρμογές.

Και αν μια νέα εφαρμογή αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλής, η ελαστική φύση του cloud σημαίνει ότι είναι ευκολότερο να την κλιμακώσετε γρήγορα.

Για μια εταιρεία με εφαρμογή που έχει μεγάλες αιχμές στη χρήση, για παράδειγμα που χρησιμοποιείται μόνο σε μια συγκεκριμένη ώρα της εβδομάδας ή του έτους, μπορεί να έχει οικονομικό όφελος.

Η μετάβαση σε μια εφαρμογή που φιλοξενείται στο cloud για υπηρεσίες όπως το email ή το CRM θα μπορούσε να εξαλείψει την επιβάρυνση του εσωτερικού προσωπικού IT και εάν τέτοιες εφαρμογές δεν παράγουν πολύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα υπάρξει μικρός αντίκτυπος.

Η μετάβαση σε ένα μοντέλο υπηρεσιών μετακινεί επίσης τις δαπάνες από capex σε opex, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για ορισμένες εταιρείες.

Εάν μια εφαρμογή έχει μια τακτική και προβλέψιμη απαίτηση για υπηρεσίες υπολογιστών, μπορεί να είναι πιο οικονομικό να παρέχεται αυτή η υπηρεσία εσωτερικά.

Ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να είναι απρόθυμες να φιλοξενήσουν ευαίσθητα δεδομένα σε μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται επίσης από αντιπάλους.

Παρόλο που μπορεί να είναι εύκολο να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μια νέα εφαρμογή cloud, η μετεγκατάσταση υπαρχόντων δεδομένων ή εφαρμογών στο cloud μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκη και ακριβή. Και φυσικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές σας μόνο εάν έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

