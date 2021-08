2021-08-16 09:58:41

Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Νικόδημου Σκρέττα, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.



Πηγή: pemptousia paraklisi

