Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Γιώργος Λέντζας, έπειτε από ένα ατύχημα που είχε σε ένα ταξίδι του στην Αύστρια. Ο παρουσιαστής έκανε την αποκάλυψη μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος έπεσε από το ποδηλάτο και αμέσως χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου και έκανε τρία ράμματα. Με μερικές φωτογραφίες και βίντεο, ο Γιώργος Λέντζας αποκάλυψε το δυσάρεστο γεγονός, ενώ ατύχημα είχε και ο Στέλιος Καλαθάς.

Στην λεζάντα μάλιστα έγραψε: «Ride, crash, get stitches, then ride some more, complaining about the stitches. Trip update: Υποθέτω οι θεοί των ταξιδιών με καταράστηκαν επειδή σταμάτησα να αγοράζω μαγνητάκια ψυγείου.

Πλέον στις συζητήσεις για την πανδημία στο Facebook, θα μπορώ να μιλάω και για το εθνικό σύστημα υγείας της Αυστρίας. Αφήνω την χώρα ξέροντας τί γεύση έχει το χώμα και με τρία ράμματα ενθύμιο, αντί για μαγνητάκι. Ευχαριστώ τους γιατρούς».

