themaygeias

Γεγονός είναι εδώ και λίγες μέρες το πρώτο «λουκέτο» σε τμήματα σχολείων, καθώς εντοπίστηκαν πολλά κρούσματα κορονοϊού. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, πρόκειται για το 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης – Συκεών, όπου τόσο στο Β’2 όσο και στο Γ’2 νόσησε το 50% + 1 των μαθητών με αποτέλεσμα να κλείσουν.Ωστόσο, ο δήμαρχος Νεάπολης εκφράζει την ανησυχία ότι άμεσα θα κλείσουν και άλλα τμήματα του δήμου, καθώς η διασπορά είναι μεγάλη σε όλο τον δήμο, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο διευθυντής του 10ου δημοτικού Νεάπολης – Συκεών ζητούν από το υπουργείο να στείλει κι άλλα self test για τον κορονοϊό, καθώς αυτά που είχαν στείλει στο σχολείο εξαντλήθηκαν.Αξίζει να σημειωθεί, πως η μετάλλαξη Δέλτα «χτυπά» τα παιδιά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ την τελευταία εβδομάδα νόσησαν 3.559 παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών.Θα κλείσουν και άλλα τμήματα δηλώνει ο δήμαρχοςΟ δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης σημείωσε στους δημοσιογράφους πως υπάρχει έκδηλη ανησυχία: «Φυσικό και δεδομένο ότι ανησυχούμε και ανησυχούμε περισσότερο για το μέλλον γιατί δεν είναι μόνο σε αυτά τα δύο τμήματα. Αναφερόμαστε βέβαια σε παιδιά 7 και 8 χρονών».Τόνισε πως «εκείνο που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι σε άλλα δημοτικά σχολεία του δήμου και υποψιάζομαι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέσσερα, πέντε, έξι θετικά κρούσματα. Αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε 17 με 20 παιδιά σε κάθε τμήματα, καταλαβαίνετε πως αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο σε λίγες μέρες θα έχουμε το κλείσιμο και άλλων τμημάτων».Ωστόσο, σημείωσε πως: «Ευτυχώς, δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο στα Γυμνάσια και στα Λύκεια όπου τα παιδιά είναι πάνω από 12 με 15 ετών. Εκεί έχουμε μηδαμινά έως μηδενικά ποσοστά, έως ένα δύο περιστατικά στο κάθε τμήμα, και νομίζω πως έχει επιδράσει θετικά ο εμβολιασμός παιδιών στα γυμνάσια και στα λύκεια».Επανέλαβε και αυτός την ανάγκη για νέα self test: «Εκείνο που πρέπει να κάνει το υπουργείο Παιδείας είναι να στείλει άμεσα σοβαρές ποσότητες self test ώστε να γίνονται καθημερινά όλα τα τεστ όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα».Τέλος σημείωσε πως: «Πρέπει να προσέχουμε για να μη ζήσουμε και πάλι την κόλαση του περσινού χειμώνα».Πως έκλεισαν τα τμήματαΟ διευθυντής του 10ου δημοτικού σχολείου, Σταύρος Θολιώτης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε πως η διασπορά φαίνεται να έχει φτάσει στην κορύφωσή της στο σχολείο, ωστόσο αποκάλυψε πως σε όλα τα τμήματα υπάρχουν συνολικά περίπου είκοσι κρούσματα, λέγοντας πως τα κρούσματα είναι «διάσπαρτα, με μικρή διασπορά: 2, 3 ή 4 σε κάθε τμήμα».Σύμφωνα τον διευθυντή οι περισσότεροι μαθητές που έχουν νοσήσει με κορονοϊό είναι ασυμπτωματικοί, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η τηλεκπαίδευση και για τα δύο τμήματα του δημοτικού Νεάπολης – Συκεών.Σημείωσε πως: «Έχουμε μιλήσει με τον διευθυντή εκπαίδευσης για να φέρουμε κάποιο συνεργείο του ΕΟΔΥ, ώστε οι γονείς να κάνουν τα rapid test στα παιδιά».Τόνισε πως τα κρούσματα «άρχισαν να παρουσιάζονται από την περασμένη Παρασκευή και σιγά σιγά συσσωρεύτηκαν. Τη Δευτέρα λοιπόν είχαμε αυτή την έκρηξη». Εκτίμησε πως η διασπορά «θα σταματήσει γιατί από χθες δεν έχουμε κάτι νεότερο».Αναφέρθηκε, δε, και στο γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη self test στο σχολείο, καθώς όσα τους είχαν δοθεί από το υπουργείο έχουν ήδη εξαντληθεί: «Από τη διεύθυνση μας δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κάποια self test ώστε να τα μοιράσουμε σε παιδιά τα οποία θα νοσήσουν, αλλά προφανώς με τη μεγάλη αυτή διασπορά δεν μας έφτασαν και είμαστε σε επικοινωνία για να πάρουμε και άλλα ώστε να δώσουμε στα παιδιά, που θα χρειαστούν. Όποια παιδιά είναι δίπλα, πίσω ή μπροστά στο παιδί που νόσησε, θα πρέπει να πάρουν δύο από εμάς και δύο από το φαρμακείο ώστε να κάνουν συνολικά τέσσερα τεστ και τις τελευταίες μέρες να κάνουν και τα rapid test ώστε να γυρίσουν στο σχολείο».