Ο Βασίλης Καρράς, ο μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, με την ξεχωριστή, αυθεντική φωνή έρχεται ζωντανά στην πρεμιέρα του «Just the 2 of Us», αύριο Σάββατο στις 20:00 στον Alpha. Ο αγαπημένος τραγουδιστής θα είναι guest στο πρώτο live του φαντασμαγορικού σόου, για να διασκεδάσει και να ξεσηκώσει τους τηλεθεατές, με την μοναδική ερμηνεία του σε παλιές και καινούργιες επιτυχίες του.







Το «Just the 2 of Us» με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, το διαφορετικό, ξεσηκωτικό, συναρπαστικό, βραδινό υπερ-show, έρχεται σε σκηνή απ’ το μέλλον και μας προσκαλεί κάθε Σάββατο σ ένα ατελείωτο τηλεοπτικό πάρτι λάμψης, χιούμορ και μουσικής, με τα πιο αγαπημένα και ηχηρά ονόματα της showbiz, έτσι όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί!



Στην κριτική επιτροπή, οι ξεχωριστοί, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής σε ένα αγαπημένο συνδυασμό ταλέντου, πληθωρικότητας, χιούμορ, πολυπραγμοσύνης, λάμψης, και αυτοσαρκασμού!



«Just the 2 of Us» - Το τραγούδι και το show γίνονται κάθε εβδομάδα το πιο λαμπερό ζευγάρι!



«Just the 2 of Us», πρεμιέρα, σήμερα Σάββατο, στις 20:00 στον Alpha.



