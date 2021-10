tinanantsou.blogspot.gr

Η βράβευση με Νόμπελ των ερευνητών που ανέπτυξαν την τεχνολογία εμβολίων mRNA είναι θέμα χρόνουΗ πανδημία μπορεί να μην έχει τελειώσει, όμως οι επιστήμονες που ανέπτυξαν τα πρώτα εμβόλια mRNA κατά του κοροναϊού θεωρούνται ήδη υποψήφιοι για Νόμπελ.Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου: αν οι εργασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη των εμβολίων mRNA δεν λάβουν το φετινό Νόμπελ Ιατρικής-Φυσιολογίας, το οποίο ανακοινώνεται τη Δευτέρα, πιθανότατα θα βραβευτούν τα επόμενα χρόνια.«Αργά η γρήγορα η τεχνική θα πάρει το βραβείο» δήλωσε στο Reuters ο Ali Mirazami, καθηγητής Εργαστηριακής Ιατρικής στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα που απονέμει τα Νόμπελ.«Μπορεί πάντως να είναι υπερβολικά νέοι, η επιτροπή [των Νόμπελ] συνήθως περιμένει μέχρι οι ερευνητές να φτάσουν τα 80» πρόσθεσε.Περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής στην πανδημία, πολλοί όμως σώθηκαν χάρη στα εμβόλια της Pfizer και της Moderna.Οι υποψήφιοι των Νόμπελ δεν ανακοινώνονται, ωστόσο αρκετοί επιστήμονες προβλέπουν βράβευση της ουγγρικής καταγωγής βιοχημικού Katalin Kariko (BioNTech και Πανεπιστήμιο της Pennsylvania), σήμερα 66 ετών, και του αμερικανού γιατρού Drew Weissman (Πανεπιστήμιο της Washington) 62 ετών.Τη βράβευσή τους έχουν προτείνει μεταξύ άλλων ο βρετανός εξελικτικός βιολόγος Drew Weissman και ο καναδός βιολόγος Derrick Rossi, ένας από τους συνιδρυτές της Moderna.με το Νόμπελ Ιατρικής 2021 θα μπορούσαν να βραβευθούν επίσης:η Mary-Claire King, από το Πανεπιστήμιο της Washington για την έρευνά της σχετικά με την κληρονομικότητα του καρκίνου του μαστούοι Max D. Cooper ( Emory University School of Medicine) και Jacques Miller για τις έρευνές τους σχετικά με το ανοσοποιητικό σύστημακαι ο Anthony Fauci (National Institutes of Health) που ηγήθηκε της εμβολιαστικής εκστρατίας κατά του κορωνοϊού στην ΑμερικήΤο mRNA, ή αγγελιαφόρο RNA, είναι το μόριο που μεταφέρει τις οδηγίες του DNA σε κυτταρικά εργοστάσια παραγωγής πρωτεϊνών. Ανακαλύφθηκε το 1961, μόλις τώρα όμως αρχίζει να αξιοποιείται στην Ιατρική.Τα εμβόλια mRNA δίνουν εντολή στα ανθρώπινα κύτταρα να παράγουν μια πρωτεΐνη του πανδημικού κοροναϊού, η οποία στη συνέχεια αναγνωρίζεται ως στόχος από το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή αντισωμάτων.Τα συμβατικά εμβόλια, τα οποία βασίζονται σε πρωτεΐνες ή εξασθενημένους ιούς, συχνά χρειάζονται πάνω από μια δεκαετία για να φτάσουν από το εργαστήριο στην κλινική πράξη. To εμβόλιο Covid-19 χρειάστηκε 63 ημέρες μέχρι να αρχίσει να δοκιμάζεται σε ανθρώπους.Τη δεκαετία του 1990, oι Kariko και Weissman συνεργάστηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια για να λύσουν βασικά προβλήματα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που προκαλούσε το mRNA στα πρώτα πειράματα, και το τροποποίησαν χημικά ώστε να μην αποδομείται γρήγορα από τον ανθρώπινο οργανισμό.Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Κάρικο είναι ανώτατο στέλεχος της BioNTech, της γερμανικής εταιρείας που ανέπτυξε το εμβόλιο της Pfizer.Η τεχνολογία που τελειοποίησαν δοκιμάζεται ήδη για την αντιμετώπιση ορισμένων μορφών καρκίνου και αργότερα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε εμβόλια για τον HIV, προβλέπουν ερευνητές.πηγή: https://www.in.gr/2021/10/01/b-science/episthmes/emvolio-mrna-ypopsifioi-gia-nompel-oi-protergates-tis-texnologias/ – https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/nobel-medicine-prize-covid-19-vaccine-it-may-be-too-soon-2021-10-01/