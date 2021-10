Η Μαρία Κωνσταντάκη μίλησε στο OK! και στον Γιώργο Πράσινο για το ελληνικό #Me Too και την έκταση που πήρε στον χώρο του θεάματος.







Με αφορμή όσα λέει η Σοφία Μουτίδου στο κανάλι της στο YouTube και τα σχόλια που προκαλεί, θεωρείς πως πρέπει ένα δημόσιο πρόσωπο να λέει έτσι τη γνώμη του;

Είμαστε σε μια δημοκρατική κοινωνία, ζούμε στον δυτικό πολιτισμό, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει και να γράφει ό,τι θέλει. Η κάθε δράση έχει μια αντίδραση – αυτός είναι ο νόμος του Νεύτωνα. Προσωπικά, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να παρουσιάζω την άποψή μου στα social για οτιδήποτε συμβαίνει στην κοινωνία. Άνθρωποι όπως η Σοφία Μουτίδου, που ανεβάζουν πολύ συχνά τις απόψεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρουν ότι μπορεί να μην αρέσουν σε όλους. Οπότε, από τη στιγμή που εκθέτεις το έργο και το προϊόν σου, ξέρεις ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα διαφωνήσουν. Πολλές φορές διαφωνώ, αλλά διαφωνώ ακόμα περισσότερο με αυτού του είδους την ανθρωποφαγία όπου ανώνυμο κοινό απαντά με υβριστικό περιεχόμενο. Στα social media οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει χωρίς να υπογράψει, κι αυτό το θεωρώ επικίνδυνο και κανιβαλιστικό.

Από την άλλη, μια μερίδα συναδέλφων σου διστάζει να πάρει θέση.

Ούτε κι αυτό μου αρέσει. Θεωρώ πως οφείλεις να παίρνεις θέση με πολιτισμό και αισθητική. Αισθάνθηκα αμήχανα όταν είδα συναδέλφους μου, πολύ ενεργούς στα social media, να σφυρίζουν αδιάφορα στο #MeToo.







Αναφορικά με το #MeToo, δεν μοιράστηκες δημόσια την άποψή σου.

Έγραψα κάποια πράγματα στα social media, αλλά δεν βγήκα στην τηλεόραση. Ήταν μια περίοδος όπου έπρεπε –θεωρούσα– να βγουν και να μιλήσουν όσοι πέρασαν δύσκολα. Να βγω και να πω και εγώ «φυσικά και συμφωνώ», ε, όχι, γιατί εκείνη την καυτή στιγμή πρέπει να ακούσουμε τα θύματα. Συμφώνησα απόλυτα με αυτά που είπε ο Γιάννης Μπέζος, η Κάτια Δανδουλάκη και ο Σωτήρης Τσαφούλιας, οπότε τι να πω εγώ μετά από εκείνους;

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM