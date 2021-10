Νέες και αγαπημένες ξένες σειρές φέρνει καθημερινά η ΕΡΤ2 στη ζώνη 20:00 με 22:00. Σειρές που έχουν ξεχωρίσει και έχουν διακριθεί διεθνώς.

Απόψε, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, στις 20:00 κάνει πρεμιέρα σε -Α΄ τηλεοπτική μετάδοση- η βραβευμένη με EMMY ξένη σειρά «Άννα με “Α”» (Anne with an “E”), παραγωγής Καναδά 2017-2019.

Γυρισμένη στο εντυπωσιακό σκηνικό του Νησιού του Πρίγκιπα Εδουάρδου, η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της Λούσι Μοντγκόμερι με τίτλο «Η Άννα των Αγρών», παρακολουθεί τη διαδρομή της ορφανής Άννα Σίρλεϊ, καταγράφοντας το συναρπαστικό πέρασμα από την ανήσυχη εφηβεία στην ενηλικίωση και τη συναισθηματική ωριμότητα.

Παίζουν: Άμιμπεθ Μακνάλντι, Τζεραλντίν Τζέιμς, Ρ. Χ. Τόμσον, Νταλιλά Μπέλα, Κορίν Κόσλο, Όμερικ Τζετ Μοντάζ, Λούκας Ζούμαν, Κάιλα Μάθιους, Μιράντα Μακίον, Ίαν Κλαρκ.

Κάθε Παρασκευή, στις 20:00, από την ΕΡΤ2.

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη

Στις 20:00, μεταδίδεται η δραματική ιστορική σειρά «Νοσοκομείο Σαριτέ» (Charite at War), παραγωγής Γερμανίας 2019.

Η σειρά διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, στο φημισμένο νοσοκομείο Σαριτέ του Βερολίνου. Εστιάζει σε μια νεαρή γιατρό και έναν ξακουστό χειρουργό, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους μέσα σε δύσκολες στιγμές, φτάνοντας συχνά στα επαγγελματικά, ηθικά και προσωπικά τους όρια.







Ο νέος κύκλος επεισοδίων -σε Α΄τηλεοπτική μετάδοση- από την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου.

Στις 21:00, μεταδίδεται η δραματική σειρά «Η υπέροχη φίλη μου» (My Brilliant Friend / L’ Amica Geniale), συμπαραγωγής Ιταλίας (RAI) – ΗΠΑ (HBO) 2018.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών, της Έλενα και της Ραφαέλα, με φόντο τις φτωχογειτονιές της Νάπολης, ξεκινώντας από την παιδική τους ηλικία τη δεκαετία του ’50.

Βασισμένη στο ομότιτλο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Ιταλίδας συγγραφέως Έλενα Φεράντε, το πρώτο της «Τετραλογίας της Νάπολης», η σειρά απέσπασε διθυραμβικές κριτικές άμα τη εμφανίσει της στα τηλεοπτικά δίκτυα.







Ο νέος κύκλος επεισοδίων -σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση- από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου.

Και βέβαια, μία από τις δημοφιλέστερες σειρές εποχής που έκαναν για πρώτη φορά πρεμιέρα δεκαετίες πριν στη δημόσια τηλεόραση, το αγαπημένο σε όλους «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» (Little House on the Prairie), Δευτέρα με Παρασκευή στις 18:00, σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας, με το αυθεντικό ντουμπλάζ από Έλληνες ηθοποιούς.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM