Ξέρουμε από τώρα ποιες ταινίες δεν πρέπει να χάσεις αυτόν το Νοέμβριο.

Η heavy season για τα επόμενα Oscars έχει ήδη ξεκινήσει και μετά από τα πολυαναμενόμενα No Time to Die, Dune και The Last Duel, η κινηματογραφική σεζόν συνεχίζεται δυναμικά. Παρακάτω βρίσκεις τις ταινίες Νοεμβρίου (στους κινηματογράφους και το Netflix) που πρέπει να προσθέσεις στη λίστα με τα must see σου, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να υπάρξουν διάφορες καθυστερήσεις λόγω Covid.

Last Night in Soho (04/11)

H πρεμιέρα του είχε προγραμματιστεί για τις 29/10, o κορονοϊός έκανε τα δικά του, αλλά ίσως πρόλαβες να την παρακολουθήσεις πρώτη φορά στις 01/10 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Στο θρίλερ του Edgar Wright με πρωταγωνίστρια την Anya Taylor-Joy, μία σπουδάστρια μόδας κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο με πολύ πιο σκοτεινή από το αναμενόμενο κατάληξη.

To Ταξίδι - Charter (04/11)

Εδώ έχουμε την επίσημη πρόταση της Σουηδίας για τα φετινά βραβεία Oscar που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Sundance. Η ταινία που φέρει υπογραφή της ανερχόμενης Amanda Kernell αποτελεί ένα κινηματογραφικό πορτρέτο μίας αμφιλεγόμενης γυναίκας που για τη μητρική αγάπη μπορεί να κάνει πολλά: Να φτάσει ή και να ξεπεράσει όρια που κανείς δε μπορεί να φανταστεί.

Eternals (04/11)

Η οσκαρούχα πλέον Chloé Zhao αναλαμβάνει το έπος της Marvel και ασχολείται με αθάνατα όντα που… κάθονταν εδώ και δεκαετίες και έβλεπαν τους Avengers να κάνουν τη δουλειά τους αντ᾽αυτών. Στις 4 Νοεμβρίου καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ξέρουμε περισσότερα.

Passing (10/11)

Στη Νέα Υόρκη του 1920, η πραγματικότητα μίας μαύρης γυναίκας αλλάζει, όταν συναντιέται με μια παιδική της φίλη που παριστάνει τη λευκή. Αυτή είναι η σύντομη περίληψη που δίνει το Netflix για την εν λόγω ταινία που πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί όσο λίγες φέτος.

Red Notice (12/11)

H Gal Gadot υποδύεται τη μεγαλύτερη ληστή έργων τέχνης στον κόσμο, τη στιγμή που ο Ryan Reynolds αναλαμβάνει το ρόλο του μεγαλύτερου απατεώνα παγκοσμίως. O The Rock από την άλλη, κάνει τα δικά του. Εμείς πάλι, είμαστε περίεργοι να διαπιστώσουμε τη χημεία τους σε αυτήν τη σούπερ ακριβή παραγωγή του Netflix.

Οι Άγιοι της Μαφίας - The Many Saints of Newark (18/10)

Ο γιος του αείμνηστου James Gandolfini μπαίνει στο ρόλο του Tony Soprano σε αυτό το prequel του εμβληματικού δράματος, The Sopranos και ξεκινάει την ιστορία του μαφιόζου από την αρχή. Η ταινία θα κυκλοφορήσει και στις αίθουσες και στο HBO Max.

King Richard (18/11)

Ο πατέρας της Venus και της Serena είναι το κεντρικό θέμα της βιογραφικής ταινίας που μεταξύ άλλων εξηγεί πώς είναι να μεγαλώνεις δύο μελλοντικούς σούπερ σταρς. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Will Smith γνωρίζει σίγουρα στην πράξη λόγω των δικών του προσωπικών βιωμάτων. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες και στο HBO Max.

Top Gun: Maverick (19/11)

Θα ήμασταν ανειλικρινείς αν λέγαμε ότι είδαμε αυτό το sequel να έρχεται. Η ταινία που στοίχειωσε την παιδική-εφηβική ηλικία κάποιων από εμάς, ξαναβάζει τον Tom Cruise στο πιλοτήριο και ό,τι ήθελε προκύψει. Γύρω στις 19/11 θα δούμε αν άξιζε τον κόπο.

House of Gucci (24/11)

Το δεύτερο σκηνοθετικό χτύπημα του Ridley Scott μετά το The Last Duel επαναφέρει τη Lady Gaga στη μεγάλη οθόνη για ένα ρόλο που ίσως εν τέλει της χαρίσει όσκαρ ερμηνείας. Από την άλλη, δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο από τον Adam Driver. Περισσότερα για την ταινία διαβάζεις εδώ, ενώ κάνεις υπομονή μέχρι τις 24 Νοεμβρίου για την πρεμιέρα της.







Bruised (24/11)







Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Halle Berry θα το παρακολουθήσουμε στο Netflix. Η 55χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως μία αθλήτρια μεικτών πολεμικών τεχνών που βρίσκεται στη δύση της και προσπαθεί να εξιλεωθεί όταν ο γιος που είχε αφήσει αποφασίζει να μπει στη ζωή της.

