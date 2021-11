Ένας αρνητής του κορονοϊού, ο οποίος πίστευε επίσης ότι η Γη είναι επίπεδη, βρέθηκε νεκρός. Είχε προηγηθεί λίγο καιρό πριν η δημοσίευση ενός βίντεο από τον ίδιο, στο οποίο έλεγε, μεταξύ άλλων, ότι αισθανόταν άρρωστος, αλλά δεν ήταν Covid γιατί «δεν υπάρχει».Ο Καναδός Mak Parhar ανέφερε στο βίντεό του ότι ένιωθε κόπωση, είχε κρυάδες και πονούσε ο λαιμός του, αλλά δεν ήταν κορονοϊός.Η αιτία του θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί από τους ιατροδικαστές την επαρχία του Καναδά, Βρετανική Κολούμπια. Η αστυνομία κλήθηκε από διασώστες στο σπίτι του Parhar, ο οποίος όμως ήταν νεκρός όταν έφτασε, σύμφωνα με το Global News.Ισχυριζόταν ότι έπαιρνε ιβερμεκτίνη, ένα αντιπαρασιτικό σκεύασμα, για να αντιμετωπίσει την ασθένειά του. Η ιβερμεκτίνη είναι δημοφιλής ανάμεσα στις κοινότητες των αντιεμβολιαστών ως θεραπεία ενάντια στην Covid, ωστόσο επίσημα χείλη έχουν προειδοποιήσει ενάντια στη χρήση της ουσίας από τους ανθρώπους.Ο Parhar βρισκόταν αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας του Καναδά για την καραντίνα, επιστρέφοντας από ένα συνέδριο με θέμα την επίπεδη Γη στις ΗΠΑ πέρυσι.Ο ίδιος υποστήριζε ότι η έκθεση στη ζέστη μπορούσε να σκοτώσει τον κορονοϊό, έναν ισχυρισμό παρόμοιο με εκείνον που είχε κάνει παλιότερα και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο το φως μπορούσε να αντιμετωπίσει τη νόσο.

