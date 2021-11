Ο τελευταίος φθινοπωρινός μήνας συνεχίζει το σερί και έρχεται γεμάτος μεγάλες κυκλοφορίες, όπως συνηθίζεται εξάλλου κάθε χρόνο. Πρόκειται για την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα, ενώ είναι και ο μήνας του Black Friday, οπότε πολλές εταιρίες διαμορφώνουν ανάλογα τα προγράμματά τους. Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά, τις gaming κυκλοφορίες του Νοεμβρίου!

360p geselecteerd als afspeelkwaliteitRELATED VIDEOS

Ξεκινώντας, η εμπορικότερη ετήσια κυκλοφορία αναμένεται στις 5 του μηνός και δεν είναι άλλη από το Call of Duty: Vanguard. Πρόκειται για την επιστροφή της σειράς στα γεγονότα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με μια διαφορετική χροιά στο ύφος του single-player campaign και φυσικά έμφαση στο multiplayer.

Αναλυτικότερα, το campaign διαδραματίζεται στο θέατρο πολέμου του Β' Παγκοσμίου και μέσα από τα μάτια της Task Force One και των τεσσάρων ηρώων διαφορετικών εθνοτήτων αποτελούμενης από τους Sgt Arthur Kingsley (Μ. Βρετανία), Lt. Polina Petrova (Ρωσία), Cpt. Wade Jackson (ΗΠΑ), 2nd Lt. Lucas Riggs (Αυστραλία). Πρακτικά αυτή ήταν και η ομάδα που έστρωσε το δρόμο για τη γέννηση των Ειδικών Δυνάμεων όπως τις ξέρουμε σήμερα, σύμφωνα με την περιγραφή του τίτλου από την Sledgehammer Games. Στο Vanguard, λοιπόν, θα ταξιδέψετε σε διάφορα μέτωπα όπως αυτό της Βόρειας Αφρικής, το Ανατολικό, το Δυτικό και αυτό του Ειρηνικού τόσο στο campaign όσο και στο multiplayer.

Από τεχνικής πλευράς, η Sledgehammer υπόσχεται την πιο προηγμένη εμπειρία Call of Duty, με ενσωμάτωση του Warzone, cross play, cross progression και cross-gen υποστήριξη από την πρώτη μέρα.

Οι λάτρεις των shooters ωστόσο δεν έχουν μόνο αυτή την επιλογή φέτος, αφού στα μέσα του μήνα αναμένεται και το νέο κεφάλαιο της σειράς Battlefield, το οποίο ακούει στο όνομα Battlefield 2042 και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Όπως προκύπτει και από την ονομασία του, η δράση αυτή τη φορά μεταφέρεται στο κοντινό μέλλον, περίπου 20 χρόνια από τώρα, με το franchise να αφήνει πίσω τους Παγκοσμίους Πολέμους. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το setting του παιχνιδιού θέλει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να βρίσκονται ένα βήμα πριν τη σύγκρουση. Ωστόσο, πόλεμοι δι' αντιπροσώπων διεξάγονται εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας έμπειρους βετεράνους που δεν έχουν πλέον χώρα για να παλέψουν. Αυτοί οι Specialists χρησιμοποιούν τώρα τις ικανότητές τους για να διαμορφώσουν το μέλλον — ένα μέλλον για το οποίο αξίζει να αγωνιστεί κανείς.

Το Battlefield 2042 θα έρθει με 7 γιγαντιαίους χάρτες για έως και 128 παίκτες. Συγκεκριμένα, η δράση θα λαμβάνει χώρα από την πόλη της Σεούλ μέχρι τις ερήμους της Αιγύπτου. Κάθε χάρτης υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία που βασίζεται στις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος. Πέρα από το τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε χάρτη όμως, σημαντικό ρόλο στις αναμετρήσεις θα παίζουν και οι προαναφερθέντες Specialists. Συγκεκριμένα, κάθε παίκτης θα μπορεί να διαλέξει το ρόλο του στο πεδίο της μάχης και να σχηματίσει στρατηγικά squads. Το σύστημα βασίζεται στα παραδοσιακά τέσσερα classes του Battlefield, ωστόσο κάθε Specialist έχει από ένα μοναδική Specialty και Trait.

Συνεχίζοντας, οι κάτοχοι Nintendo Switch έχουν να προσμένουν τα Pokémon Brilliant Diamond και Pokémon Shining Pearl.

Οι δύο τίτλοι είχαν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στο Nintendo DS το 2006, με 2D προοπτική. Τα remakes ωστόσο θα κάνουν τη μετάβαση στη 3D απεικόνιση, μένοντας όμως πιστά στο πρωτογενές υλικό, όσον αφορά την αισθητική και το gameplay. Για παράδειγμα, έχουμε κατακόρυφη προοπτική για τους χαρακτήρες και τα κτήρια στο overworld, όπως και στο αρχικά παιχνίδια, αλλά με πιο ρεαλιστική προσέγγιση κατά τη διάρκεια της μάχης. Σύμφωνα πάντα με την Nintnedo, «η αίσθηση της κλίμακας των πόλεων και των διαδρομών των αρχικών παιχνιδιών έχει διατηρηθεί με προσοχή».

Αξίζει να σημειωθεί πως τα Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl δεν αναπτύσσονται από την Game Freak που παραδοσιακά αναλάμβανε τα remakes στο παρελθόν. Αντιθέτως, το project βρίσκεται στα χέρια της Ilca που στο παρελθόν είχε δουλέψει στο Pokémon Home. Οι directors του project είναι ο Yuichi Ueda της Ilca και ο Junichi Masuda της Game Freak, ο οποίος ήταν director και των αρχικών παιχνιδιών.

Άλλη μια μεγάλη AAA κυκλοφορία του Νοεμβρίου είναι το Forza Horizon 5. Αυτή τη φορά η σειρά θα μας ταξιδέψει στο εξωτικό Μεξικό, με ένα παιχνίδι που σχεδιάστηκε εξ αρχής για τις κονσόλες επόμενης γενιάς, όπως τονίζουν οι δημιουργοί.

Σημειώνεται μάλιστα πως το Forza Horizon 5 διαθέτει τον μεγαλύτερο κόσμο που έχει δει ποτέ η σειρά και με την μεγαλύτερη ποικιλία, ενώ έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στο customization, στον τομέα του ήχου και στη δομή του campaign. Το κερασάκι στην τούρτα είναι φυσικά τα συγκλονιστικά γραφικά του παιχνιδιού, τα οποία αναδεικνύονται ειδικότερα στα συστήματα νέα γενιάς.

Το Forza Horizon 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει για τα PC, Xbox One και Xbox Series X|S παγκοσμίως στις 9 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα στο Xbox Game Pass. Βέβαια, όσοι θέλουν να ξεκινήσουν την οδήγηση λίγο νωρίτερα, μπορούν να το κάνουν αγοράζοντας την Premium Edition που προσφέρει πρόσβαση από τις 5 του μηνός.

Μέσα στο μήνα αναμένονται επίσης και δύο αξιοσημείωτα επετειακά πακέτα. Το πρώτο είναι το Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition που αναμένεται για τα PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S και PC στις 11 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα remastered πακέτο που περιλαμβάνει τρία λατρεμένα παιχνίδια της σειράς, τα Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City και Grand Theft Auto: San Andreas, με ένα μεγάλο εύρος βελτιώσεων, από σημαντικές αναβαθμίσεις στον τεχνικό τομέα, μέχρι εκσυγχρονισμούς gameplay μηχανισμών.

Το άλλο είναι το The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, το οποίο επιστρέφει ομοίως αναβαθμισμένο στα ράφια των καταστημάτων στις 11 Νοεμβρίου, με αφορμή τα 10 χρόνια από την αρχική κυκλοφορία.

Συνεχίζοντας, οι λάτρεις των MMO και των JRPGS έχουν να προσμένουν δύο μεγάλες κυκλοφορίες από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Η πρώτη είναι το Final Fantasy XIV: Endwalker, το οποίο αποτελεί την κλιμάκωσης της ιστορίας των Hydaelyn και Zodiark, με τους Warriors of Light να έρχονται αντιμέτωποι με μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή, καθώς ταξιδεύουν στα πέρατα του Hydaelyn και ακόμη και στο φεγγάρι. Το expansion θα ολοκληρώσει το μακροχρόνιο ταξίδι που ξεκίνησε με το Realm Reborn και συγχρόνως θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για το λατρεμένο ΜΜΟ, βάζοντας τα θεμέλια για περιπέτειες που θα μπορούν να απολαύσουν μαζί τόσο οι βετεράνοι όσο και οι νέοι παίκτες.

Η άλλη αξιοσημείωτη ιαπωνική κυκλοφορία του μήνα είναι το Shin Megami Tensei V, το οποίο έρχεται από την λατρεμένη ομάδα ανάπτυξης ATLUS των Persona τίτλων.

Άξιο αναφοράς είναι επίσης πως δύο κόσμοι που γνωρίσαμε μέσα από κόμικς θα έρθουν εντός Νοεμβρίου και στις gaming οθόνες μας. Ο λόγος γίνεται για τo The Smurfs: Mission Vileaf και το Asterix & Obelix: Slap Them All! που καταφθάνουν στις 5 Νοεμβρίου και 25 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Άλλες ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες είναι το ολοκαίνουργιο PUBG: New State που θα αναμένεται για τα smartphones, το Jurassic World Evolution 2, καθώς και το Football Manager 2022.

Φυσικά, αυτές είναι μόλις μερικές από τις νέες αφίξεις του Νοεμβρίου. Παρακάτω θα βρείτε μια αναλυτική λίστα με όλες τις κυκλοφορίες του μήνα και μια ακόμη ειδική αναφορά στους τίτλους που ξεχωρίζουν.

1 Νοεμβρίου

Sword of the Necromancer (PS5, Xbox Series X|S)



The Legend of Tianding (Switch, PC)

2 Νοεμβρίου

Tunche (Xbox One, Switch, PC)



Unpacking (Xbox One, Switch, PC)



First Class Trouble (PS4, PS5)



Conway: Disappearance at Dahlia View (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)



Knockout City (PS5, Xbox Series X|S)



World War Z (Switch)

3 Νοεμβρίου

The Solitaire Conspiracy (Xbox One, Xbox Series X|S)

4 Νοεμβρίου

Where Cards Fall (Switch, PC)



The Binding of Isaac: Repentance (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch



Demon Turf (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)



Prison Simulator (PC)



A Boy and His Blob (Switch)



Tales of Luminaria (iOS, Android)



Just Dance 2022 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



Super Sami Roll (PS5, Switch)



Mr. Driller DrillLand (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

5 Νοεμβρίου

Cupid Parasite (Switch)



Kid A Mnesia Exhibition (PS5, PC)



The Smurfs: Mission Vileaf (PS4, Xbox One, Switch)



Call of Duty: Vanguard (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

9 Νοεμβρίου

Airborne Kingdom (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Football Manager 2022 (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Forza Horizon 5 (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Blue Reflection: Second Light (PS4, Switch, PC)

11 Νοεμβρίου

Synthetik 2 (PC)



Treasures of the Aegean (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)



The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)



PUBG: New State (iOS, Android)



Epic Chef (PS4, Xbox One, Switch, PC)



Star Wars: Knights of the Old Republic (Switch)



Bright Memory: Infinite (PC)

12 Νοεμβρίου

Gynoug (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



Shin Megami Tensei V (Switch)

16 Νοεμβρίου

Grow: Song of the Evertree (PS4, Xbox One, Switch, PC)



Surviving the Aftermath (PS4, Xbox One, Switch, PC)



Star Wars Racer and Commando Combo (Switch)



Sherlock Holmes: Chapter One (PS5, Xbox Series X|S, PC)



The Wild at Heart (PS4, Switch)



The Waylanders (PC)



Marsupilami: Hoobadventure (PS4, Xbox One, Switch, PC)



Star Wars Jedi Knight Collection (Switch)

17 Νοεμβρίου

Klang 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

18 Νοεμβρίου

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition (Xbox Series X|S, PC)



BloodRayne: ReVamped (PS4, Xbox One, Switch)



BloodRayne: ReVamped 2 (PS4, Xbox One, Switch)



Century: Age of Ashes (PC)



Undungeon (Xbox One, PC)

19 Νοεμβρίου

NERF Legends (Xbox One, Xbox Series X|S)



Battlefield 2042 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Pokemon Brilliant Diamond (Switch)



Pokemon Shining Pearl (Switch)

22 Νοεμβρίου

Farming Simulator 22 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

23 Νοεμβρίου

Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5, PC)



Death's Door (PS4, PS5, Switch)

25 Νοεμβρίου

Cricket 22 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game (PS4, Xbox One, Switch, PC)



Asterix & Obelix: Slap Them All! (PS4, Xbox One, Switch, PC)

30 Νοεμβρίου

Evil Genius 2: World Domination (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)



Beyond a Steel Sky (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



MXGP 2021 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Fight Knight (PC)



Propnight (PC)

Εντός Νοεμβρίου

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)



Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



My Singing Monsters Playground (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



There Is No Light (PS4, Xbox One, Switch, PC)



Re:Legend (PS4, Xbox One, Switch)

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.