2021-11-18 00:00:34

Η μουσική του Mozart έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιεπιληπτική επίδραση στον εγκέφαλο και θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιπροσωπεύει μια θεραπεία για την πρόληψη των επιληπτικών κρίσεων, σύμφωνα με ερευνητές με επικεφαλής μια ομάδα στο Epilepsy Centre, Hospital St. Anne και CEITEC Masaryk University, Brno.



Ο επικεφαλής της έρευνας Ivan Rektor, PhD, και οι συνεργάτες του, παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους στο έβδομο συνέδριο European Academy of Neurology (EAN).



Οι μελέτες δημοσιεύονται στο European Journal of Neurology, σε μια εργασία με τίτλο,“Mozart effect in epilepsy: Why is Mozart better than Haydn? Acoustic qualities-based analysis of stereoelectroencephalography,” στην οποία οι συγγραφείς σχολίασαν: “Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη εργασία που διερευνά την επίδραση συγκεκριμένων μουσικών χαρακτηριστικών, ποσοτικοποίηση ρυθμού, δυναμικής και χροιάς στον αριθμό των επιληπτικών κρίσεων” (1)



read more:https://botanologia.gr/i-moysiki-toy-mozart-meionei-tis-epiliptikes-kriseis-kai-symvallei-sti-therapeia-tis-epilipsias/

botanologia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ