Με μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης συνεχίζει το χθεσινό LIVE του J2US . Το show του ALPHA κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση αφήνοντας πίσω το THE VOICE που φαίνεται ότι "κούρασε".Αναλυτικά:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 9,1ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΤ1 10,3JUST THE 2 OF US 15,9THE VOICE 13,3ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 9,2ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 7,7Πηγή: TVNEA.COM