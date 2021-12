Τον αιχμηρό του λόγο έβαλε μπροστά ο Νίκος Μουτσινάς και δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι το επεισόδιο της Πέμπτης στη «Φάρμα» ήταν επανάληψη με τα best of της εβδομάδας.

«Τι γίνεται εκεί, πώς πάει η γαλότσα; Ο Γαρδέλης είναι αυτός; Ξαναμπήκε; Συγγνώμη ξανάρχισε; Βάλανε best of; Για να θυμηθούνε παλιές ωραίες στιγμές; Αφού το Σάββατο ξεκίνησαν. Άστο λίγο να μας λείψει και μετά βάζεις best of! Είχαν στο πρόγραμμα best of; Όχι; Και γιατί τα βάλανε; Αποσυντονιστήκανε που έφυγε ο Γαρδέλης.

Και τι έπαιξαν στα best of; Μακάρι στο νέο επεισόδιο να δούμε κάτι καινούργιο, μια έκτη μέρα best of»ήταν το σχόλιό του καθώς ο ΑΝΤ1 άλλαξε ξαφνικά τον προγραμματισμό του και αντί να προβάλλει κανονικό επεισόδιο το μετέθεσε για την Κυριακή.

