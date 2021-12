Το MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project, o μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, έρχεται την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, στις 22:50, αποκλειστικά στο MEGA.Στο εντυπωσιακό σκηνικό του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project, κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους μέσα από μοναδικά acts και catwalks δημοφιλών καλλιτεχνών. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Δούκισσα Νομικού.

To ανατρεπτικά δημιουργικό event, που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, πραγματοποιήθηκε για 11η συνεχόμενη χρονιά, παρουσία κοινού, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και ήταν αφιερωμένο στην εθελοντική προσφορά και στο έργο του Σωματείου «Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Στο MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project απολαμβάνουμε με σειρά εμφανίσεως:

Στο opening act της εκδήλωσης, η Ελένη Φουρέιρα με την Eλληνοαμερικανίδα Evangelia ερμηνεύουν το «Φωτιά», το theme song του 11ου MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη ερμηνεύει το «Call me» στο catwalk της Lena Katsanidou.

Η Ήβη Αδάμου μαζί με την Jessica Onyinyech Anosike και τη Demelza Okoji τραγουδούν το «Δυνατά-Δυνατά» διασκευασμένο με την αφρικανική εκδοχή του «Yeke-Yeke», παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της FILA.

Οι δημιουργίες του Apostolos Mitropoulos παρουσιάζονται με το «You Spin Me Round»» και το act της Konnie Μεταξά με τη Dust & Cream.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Αναστάσιος Ράμμος με το τραγούδι «Για δυο μόνο μάτια» συνοδεύοντας το catwalk του brand Jack & Jones και JJXX.

Στη σκηνή του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project, η Demy ερμηνεύει το «Honeymoon/Αν θυμηθείς το όνειρό μου», συνοδεύοντας τις δημιουργίες του Vassilis Zoulias.

Με το remix της διεθνούς παραγωγού και DJ Xenia Ghali για το τραγούδι «Rapture» που ερμηνεύει η Joanne, το κοινό θα γνωρίσει μέσω του θεσμού Designer’s lab και του NOW.COM, τις δημιουργίες των: Ζωή Στεργίου, Vie Revee, Naya Tsalesi, Magda Athanasiou, Nene, Blondiee, Evagelia Kountouri, Sei Unica, Sac n Co, Musa Collection, Hemithea και Klelia Andrali.

Στη συνέχεια, η Stefania ερμηνεύει το «Words», σε ένα μοναδικό remake που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Κοντόπουλος, «ντύνοντας» μουσικά το catwalk του Sotiris Georgiou με τη συνοδεία της Swatch.

Οι δημιουργίες της 5226 series της Celia Kritharioti παρουσιάζονται με τον Lil Kony και τη Natasha Kay στη σκηνή με το τραγούδι «Sexy».

Ακολουθεί η L‘Oréal Professionnel Paris με ένα special act του Σάκη Ρουβά στην ερμηνεία του τραγουδιού «Στα καλύτερά μου». Τον συνοδεύουν 10 ξεχωριστές γυναίκες: Έβελυν Καζαντζόγλου, Σοφία Κουρτίδου, Ρεγγίνα Μακέδου, Δωροθέα Μερκούρη, Κατερίνα Μισιχρόνη, Υβόννη Ντόστα, Βασιλική Ρούσσου, Μαρίλια Σκαρογιάννη, Κατερίνα Τερζοπούλου και Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Η Josephine ερμηνεύει το «Survivor», συνοδεύοντας το catwalk με τις δημιουργίες του Vrettos Vrettakos.

Το «Τελικά» τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο GreenWalk by ΔΕΗ, όπου 8 γνωστοί σχεδιαστές παρουσιάζουν ρούχα φιλικά προς το περιβάλλον.

Ο Γιώργος Κακοσαίος συνοδεύει το catwalk της Pink Woman με το τραγούδι «Καρδούλα μου».

Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά το «Lightning» σε ένα special act με δημιουργίες του Dimitris Petrou.

Στο MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project η Έλενα Τσαγκρινού μαζί με την Ιωάννα Τούνη τραγουδούν το «Σαββατόβραδο», παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του brand Bubblegun.

Η Τάνια Μπρεάζου με το «Beggin’» δίνει το ρυθμό στο catwalk της Celia Kritharioti.

Στη συνέχεια, σε ένα golden act, ο Ηλίας Μπόγδανος ερμηνεύει το «Rock n’ Roll Queen», με τη Δούκισσα Νομικού σε μία επιβλητική εμφάνιση-έκπληξη όπου παρουσιάζει τη νέα συλλογή κοσμημάτων της, Doukissa Nomikou Stronger Together Collection, την οποία αφιερώνει στη μητέρα της που της έχει διδάξει τη δύναμη του «μαζί»

Το closing act by Serkova Crystal Pure αναλαμβάνει η Τάμτα, με μία fashion statement εμφάνιση, ερμηνεύοντας το «N.E.R.O.» σε παραγωγή του IAMSTRONG και το «Face» σε παραγωγή του Die Arkitekt, ο οποίος θα βρεθεί μαζί της επί σκηνής.

#MegaTV #MadWalk #MadWalk21 #SerkovaCrystalPure #ToMegaToKalo







«MADWALK 2021 BY SERKOVA CRYSTAL PURE –THE FASHION MUSIC PROJECT»







ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM