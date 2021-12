themaygeias

Μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο Journal of the American Medical Association τόνισαν ότι το περπάτημα σχετίζεται με πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων χοληστερόλης, ενώ το περπάτημα, μειώνει, επίσης, το άγχος και μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.Στην πραγματικότητα, το συνεπές, γρήγορο περπάτημα είναι όλη η αερόβια άσκηση που μπορεί να χρειάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι για καρδιαγγειακή προπόνηση. Το Αυστραλιανό Ίδρυμα Καρδιάς αποκαλεί το περπάτημα «θαυματουργό φάρμακο», επισημαίνοντας ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 40%.Μέρος αυτού που κάνει το περπάτημα τόσο ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι εμπλέκει πολλούς από τους μυς του σώματος. Το περπάτημα προς τα εμπρός χρησιμοποιεί τους γλουτούς καθώς και τους μηριαίους και καθώς συνεχίζετε να πατάτε, χρησιμοποιείτε τους τετρακέφαλους και άλλους μυς στους μηρούς σας. Οι γάμπες, οι αστράγαλοι, καθώς και μερικοί από τους κοιλιακούς και τους μυς της πλάτης δραστηριοποιούνται, επίσης, κατά το περπάτημα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το healthdigest.com.Το περπάτημα κάνει καλό στην καρδιάΈνας άλλος μυς που ωφελείται από το περπάτημα είναι η καρδιά. Επειδή το περπάτημα είναι σωματική δραστηριότητα, μειώνει τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό, σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Current Opinion in Cardiology. Σε σύγκριση με το τρέξιμο ή το Crossfit, το περπάτημα μπορεί να μην φαίνεται πολύ, αλλά θεωρείται αερόβια δραστηριότητα, και όπως κάθε άλλη μορφή αερόμπικ, το περπάτημα δυναμώνει την καρδιά, καθώς λειτουργεί για να αντλεί αίμα και οξυγόνο σε όλο το σώμα.Αν και όλα αυτά είναι καλά, τα ακόμα καλύτερα νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά για να δείτε αποτελέσματα. Μόλις 30 λεπτά περπάτημα πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι αρκετό για να κάνει τη διαφορά στην υγεία σας, σύμφωνα με το American Journal of Epidemiology. Εάν είστε νέος στην άσκηση, ωστόσο, η American Heart Association συνιστά να ξεκινάτε με λίγα μόνο λεπτά την ημέρα και να αυξάνετε σταδιακά τον χρόνο και τον ρυθμό σας. Ωστόσο, εάν πάσχετε από οποιεσδήποτε καρδιακές παθήσεις, συμβουλευτείτε πάντα το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε την οποιαδήποτε άσκηση.