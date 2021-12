Ο Θέμης Αδαμαντίδης στον τελικό του Just The 2 Of Us θα τραγουδήσει παρέα με τον Κώστα Φραγκολιά. «Στον τελικό του J2US θα πω με τον Κώστα Φραγκολιά ένα κλασικό τραγούδι, το Περασμένες μου αγάπες. Με τον Κώστα γνωριζόμαστε από πολύ παλιά και περνάμε πολύ καλά», τόνισε στην εκπομπή Happy Day.

«Δεν πήγα να γλιστρήσω, απλώς προτίμησα να πέσει κάτω το μικρόφωνο. Όχι να πέσω εγώ, δεν πέφτω εύκολα», είπε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

