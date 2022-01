themaygeias

Σταθερή μείωση κρουσμάτων παρατηρείται αυτή την περίοδο, κάτι που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε είπε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. «Οι υπολογισμοί μας ήταν ότι θα είχαμε κορύφωση αυτή την περίοδο» είπε χαρακτηριστικά.Για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου για τους άνω των 60, ο υπουργός Υγείας έκρινε πως το μέτρο είχε αποτελεσματικότητα, καθώς από τους 550.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας οι μισοί περίπου έχουν πλέον εμβολιαστεί.Για το πρόστιμο των 50 ευρώ που θα βεβαιωθεί από την επόμενη Δευτέρα για τον μισό Ιανουάριο, είπε ότι θα κληθούν να το πληρώσουν και όσοι ναι μεν έχουν κλείσει ραντεβού αλλά δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Αυτοί που δεν θα πληρώσουν το πρόστιμο είναι όσοι έχουν ζητήσει να εμβολιαστούν κατ΄ οίκον αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμη και όσοι έχουν υποβάλλει ένσταση και τελικά θα δικαιωθούν.6.500 θετικά self test σε παιδιάΟ υπουργός Υγείας ανέφερε ότι σε ότι αφορά τα self test που πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη (13.1) από μαθητές, δηλώθηκαν περίπου 6.500 θετικά. «Φαίνεται ότι από τα self test υπάρχει μία σταθεροποίηση» είπε.Για την καραντίνα των 5 ημερών σε όσους νοσούν με κορονοϊό ο κ. Πλεύρης είπε ότι το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό κι αυτό προτείνουν οι ειδικοί. «Μετά την 5η μέρα αυτός που δεν έχει συμπτώματα δεν μεταδίδει ή ο κίνδυνος μετάδοσης είναι πολύ μικρός. Από τη στιγμή που οι επιστήμονες μας λένε ότι δεν υπάρχει μεταδοτικότητα, παίρνουμε αυτό τον κανόνα. Το θέμα είναι αμιγώς επιστημονικό» είπε.Τα αντιικά φάρμακα της Merck θα αρχίσουν να διανέμονται σήμερα για 5.700 ασθενείς μετά από ιατρική συνταγή επισήμανε εξάλλου ο υπουργός Υγείας. Πρόσθεσε ότι αρχές Φεβρουαρίου θα έλθουν στην Ελλάδα άλλες 4 χιλιάδες τέτοια φάρμακα κα της Pfizer, από τις 15 χιλιάδες που έχει παραγγείλει η χώρα μας.Για την αγωγή που κατέθεσε κατά την απεργίας των εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης, είπε ότι ήταν απαραίτητο να το κάνει γιατί η απεργία προκηρύχθηκε χωρίς να οριστεί προσωπικό ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις θα μπορούσε ένα παιδάκι να πάει για να εμβολιαστεί και στο τέλος να μην εμβολιαζόταν.