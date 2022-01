Στο μακρινό 2008 ήρθαν στην τηλεοπτική μας πραγματικότητα και σήμερα, μέσα από το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» βρέθηκαν εκ νέου στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Ο λόγος για την Έλενα και Φένια Τσικιτίκου, οι οποίες θέλησαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους μπροστά την κριτική επιτροπή το βράδυ του Σαββάτου.

Οι γοητευτικές αδελφές βρέθηκαν και μια σεζόν νωρίτερα στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 καθώς συμμετείχαν στον προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης, «Φάρμα». Κάτι που θυμόταν, μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και τους το ανέφερε κατά την είσοδο τους στη σκηνή.

14 χρόνια μετά το «So you think you can dance» στο MEGA, η Έλενα και η Φένια Τσικιτίκου ήρθαν στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο» να διαγωνιστούν μαζί με όλη τους την ομάδα 35 χορευτών και τα κατάφεραν περίφημα!

Ειδικότερα, έλαβαν θερμότατα σχόλια ενώ ο Τάκης Ζαχαράτος πάτησε το golden buzzer και τις πέρασε στον… ημιτελικό του «Ελλάδα έχεις ταλέντο».







tvnea

Πηγή: TVNEA.COM