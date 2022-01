http://www.webometrics.info/en/transparentΣτις 26 Ιανουαρίου 2022 ανακοινώθηκαντα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, αλλά και τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταγράφει μία σπάνια επίδοση για ελληνικό Πανεπιστήμιο, ευρισκόμενο για πέμπτη συνεχομένη χρονιά στο top 100 μιας παγκόσμιας κατάταξης. Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τη Webometrics βρίσκεται στην 92η θέση παγκοσμίως καιστην 18η θέση στην Ευρώπη.Ο συγκεκριμένος πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε για 13η φορά, περιλαμβάνει 7497 Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και τα 24 Ελληνικά. (δείτε Πίνακα 1).Εκτός από την υψηλή αυτή θέση σε παγκόσμια επίπεδο, το ΕΚΠΑ βρίσκεται και στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων, με 2.724.009 ετεροαναφορές (citations). Η επίδοση αυτή δίνει στο ΕΚΠΑ την 1η θέση μεταξύ των βαλκανικών Πανεπιστημίων και την 2η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου.Η συγκεκριμένη κατάταξη συντάσσεται με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των Ιδρυμάτων. Ο εντοπισμός των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar. Τα στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημα 10-20 Ιανουαρίου 2022.Την «πεντάδα» των καλύτερων Ελληνικών Πανεπιστημίων συμπληρώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην θέση 278 με 1.194.794 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 375 με 861.488 ετεροαναφορές, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 388 με 825.020 ετεροαναφορές, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 396 με 809.541 ετεροαναφορές.Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στην 2η , 3η και 4η θέση τα επίσης αμερικάνικα Πανεπιστήμια Στάνφορντ, Μπέρκλει και ΜΙΤ ενώ στην 5η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας.Ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των ετεροαναφορών του ΕΚΠΑ καλύπτει το 28,3% του συνόλου των ετεροαναφορών των 24 ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη. Ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι 9.643.162, και αποτελούν το 0,77% της παγκόσμιας ερευνητικής παραγωγής (1.255.795.188 ετεροαναφορές).Στην κατάταξη του Ιανουαρίου του 2022 η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.Πίνακας 1: Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων στον πίνακα “Top Universities by Google Scholar Citations” της WebometricsUNIVERSITYCOUNTRY RANK 2022WORLD RANK January 2022CITATIONS January 2022National and Kapodistrian University of Athens1922724009Aristotle University of Thessaloniki22781194794University of Patras (incl University of Western Greece)3375861488National Technical University of Athens4388825020University of Crete5396809541University of Ioannina6483619626University of Thessaly7501589839Democritus University of Thrace8688356842Athens University of Economics and Business9880226838Agricultural University of Athens10891222072University of the Aegean11917211331Technical University of Crete12928205613University of West Attica13955197217University of Piraeus141171127604Hellenic Mediterranean University15140785513University of Western Macedonia16148076329Harokopio University of Athens17148276168University of Peloponnese18149075723International Helenic University19171552487Hellenic Open University20208931378Ionian University21218827528University of Macedonia22231123247Panteion University of Political and Social Sciences23239621209School of Pedagogical and Technological Education2443941746

Πηγή: Ιστοσελίδα της Webometrics

tinanantsou.blogspot.gr