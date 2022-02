freegr

Μια νέα κοινωνική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η οργάνωση Social Hackers Academy στα μέσα Φεβρουαρίου. Από τις 11 έως τις 13 του επόμενου μήνα θα διεξαχθεί στην Αθήνα το 1ο Athens Hackathon for Social Good. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μαραθώνιο προγραμματισμού που στοχεύει να αντιμετωπίσει διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Σε αυτό το πρώτο Hackathon οι συμμετέχοντες θα κληθούν να βρουν και να συν-δημιουργήσουν λύσεις για το κρίσιμο ζήτημα της κινητικότητας στην Αθήνα. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές:«Ονειρευόμαστε μια Αθήνα πιο έξυπνη, πιο πράσινη και πιο ασφαλή. Θέλουμε να κάνουμε την μετακίνηση στην πόλη μας προσβάσιμη σε όλους, και θέλουμε οι κάτοικοι της να μπορούν να χρησιμοποιούν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια με ασφάλεια». Το Hackathon είναι ένα event όπου προγραμματιστές, graphic designers, επαγγελματίες του μάρκετινγκ και άλλοι δημιουργικοί άνθρωποι συναντιούνται για να βρουν λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. «Το Hackathon For Social Good είναι ένας μαραθώνιος προγραμματισμού που στοχεύει να αντιμετωπίσει θέματα κινητικότητας στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της εκδήλωσης, θα έχουμε δύο ομιλίες για να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση της κινητικότητας στην Αθήνα και ποιες λύσεις υπάρχουν ήδη. Μετά από αυτό, οι ομάδες θα έχουν την ελευθερία να αναπτύξουν μια πρώτη έκδοση του προϊόντος με το οποίο προτείνουν την λύση τους (Minimum Viable Produce - MVP) με την καθοδήγηση μεντόρων για να δημιουργήσουν εφικτές λύσεις για τα προβλήματα που θεωρούν ως προτεραιότητα», λέει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διευθύντρια του Hackathon, Μάρτα Ινάσιο και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, και για να ενισχύσουν την επιχειρηματική πλευρά του έργου τους, οι ομάδες θα έχουν πρόσβαση σε τρία εργαστήρια. Την Κυριακή, θα έχουν πέντε λεπτά για να παρουσιάσουν τις λύσεις τους στην κριτική επιτροπή και σε άλλους ειδικούς του κοινού. Στη συνέχεια, τρεις ιδέες θα επιλεγούν ως νικητές και θα τους δοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Αναμένουμε ότι εάν κάποιες από τις ιδέες αποδειχθούν εφικτές, κάποιοι ειδικοί θα τις πιάσουν και θα βοηθήσουν τις ομάδες να τις πραγματοποιήσουν.Προκαλούμε επίσης όλες τις ομάδες να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις ιδέες τους μετά το Hackathon. Πιστεύουμε ότι η εκδήλωσή μας είναι μόνο η αφετηρία για αυτά τα έργα. Ίσως κάποιες από τις λύσεις που σχεδιάστηκαν στο Romantso (μέρος διεξαγωγής της εκδήλωσης) να φέρουν επανάσταση στο πώς βλέπουμε την κινητικότητα στο μέλλον». Το ζήτημα της κινητικότητας επελέγη ως το αντικείμενο του πρώτου Hackathon καθώς κρίθηκε ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα με μεγάλες κοινωνικές προεκτάσεις για τους κατοίκους της πρωτεύουσας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή την οικονομική τους κατάσταση. «Στις μέρες μας, οι πόλεις αναζητούν τρόπους για να γίνουν πιο πράσινες, πιο ασφαλείς και πιο έξυπνες και ένα από τα σημεία εκκίνησης είναι η κινητικότητα. Η κινητικότητα ορίζεται από την ικανότητα μετακίνησης από το ένα σημείο στο άλλο. Πώς να το κάνουμε; Πώς επηρεάζει αυτό τις ζωές των ανθρώπων και το περιβάλλον; Πιστεύουμε ότι η Αθήνα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει σε αυτόν τον τομέα», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μάρτα Ινάσιο και σημειώνει ακόμα: «Για να συμβεί η αλλαγή, οι άνθρωποι πρέπει να τη συζητήσουν και να κατανοήσουν τις προτεραιότητες και ποιες εναλλακτικές την καθιστούν δυνατή. Για παράδειγμα, πώς μπορούν να κυκλοφορούν άτομα με αναπηρία στην Αθήνα; Πώς μπορούν οι πεζοί να διασχίζουν τους δρόμους με μεγαλύτερη ασφάλεια; Πώς επηρεάζει η κυκλοφορία την ποσότητα CO2 που απελευθερώνεται καθημερινά στην ατμόσφαιρα; Γι' αυτό κάναμε τα θέματα κινητικότητας στην Αθήνα κεντρικό σημείο αυτού του Hackathon. Θέλουμε οι συμμετέχοντες να αναλογιστούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να τις βελτιώσουν. Βήμα βήμα, συζήτηση με συζήτηση, αυτό το θέμα γίνεται προτεραιότητα».Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα επιχειρηθεί να βρεθούν λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα από τον προγραμματισμό, αλλά είναι ανοιχτή και σε άλλους πολίτες που επιθυμούν να συμβάλουν. «Αναμένουμε ομάδες με διαφορετικά υπόβαθρα, από προγραμματιστές έως έμποροι, σχεδιαστές, προγραμματιστές επιχειρήσεων και άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την κινητικότητα στην πόλη μας. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Hackathon For Social Good είναι ένας μαραθώνιος coding, αναμένουμε ότι το κυρίαρχο προφίλ θα είναι οι προγραμματιστές. Ωστόσο, όλοι όσοι έχουν ιδέα για τη βελτίωση της κινητικότητας στην Αθήνα καλούνται να συμμετάσχουν μαζί μας. Όλοι οι καλοί χωράνε», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ καταλήγοντας η Μάρτα Ινάσιο.Το Hackathon διοργανώνεται από την Social Hackers Academy, μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση η οποία συμβάλλει στην πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και βοηθά τους αποφοίτους της να βρουν εργασία. Αξίζει να σημειωθεί πως το 92% των αποφοίτων αυτή τη στιγμή εργάζονται σε εταιρίες τεχνολογίας.