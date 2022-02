8 μοναδικές διαδρομές με τρένο σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αυστραλία αναβιώνουν τη χρυσή εποχή των σιδηροδρομικών ταξιδιών, προσφέροντας ανέσεις και εμπειρίες πέντε αστέρων.Οι έξι grand σουίτες του Venice Simplon-Orient-Express γοητεύουν με την αρ ντεκό αισθητική τους. © www.aquilamattia.itΜαρία ΚωβαίουDavid Noton Photography/www.davidnoton.conBelmond Venice Simplon-Orient-ExpressΛίγα τρένα στην ιστορία των σιδηροδρομικών μεταφορών έχουν ταυτιστεί τόσο με την ταξιδιωτική πολυτέλεια ή έχουν εμπνεύσει την παγκόσμια λογοτεχνία όσο το θρυλικό Οριάν Εξπρές, που λειτούργησε επίσημα στις 4 Οκτωβρίου 1883 πραγματοποιώντας τη διαδρομή Παρίσι-Κωνσταντινούπολη. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, με την αμαξοστοιχία να μην μπορεί να ανταγωνιστεί πλέον τις αερομεταφορές και την Κωνσταντινούπολη να έχει χάσει την αίγλη της έναντι προορισμών όπως η Βενετία, η εταιρεία Belmond, που εξειδικεύεται στις ατμοσφαιρικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, έβαλε στην αγορά μια σειρά από ανακαινισμένα βαγόνια της δεκαετίας του 1920 και του 1930, αναβιώνοντας την ιστορική διαδρομή και μαζί τη μαγεία, τις ανέσεις και τη χλιδή της χρυσής εποχής των σιδηροδρομικών ταξιδιών. Οι έξι grand σουίτες του Venice Simplon-Orient-Express, εμπνευσμένες από πόλεις-σταθμούς των διαδρομών του, είναι όλες τους κοσμήματα της αρ ντεκό, με αναπαυτικά σαλόνια και en suite μπάνια με γυάλινους νιπτήρες, ψηφιδωτά δάπεδα και μαρμάρινες ντουσιέρες, αν και ακόμα και οι συμβατικές σουίτες και καμπίνες δεν υπολείπονται άνεσης ή στιλ. Η εμπειρία απογειώνεται στα τρία βαγόνια-εστιατόρια, όπου σερβίρονται πιάτα με πρώτες ύλες από τις περιοχές που διασχίζει το τρένο, ενώ λειτουργούν ακόμα πιάνο-μπαρ και μπουτίκ με είδη δώρων. Εκτός από τη signature διαδρομή Παρίσι-Κωνσταντινούπολη, το Venice Simplon-Orient-Express πραγματοποιεί (όπως και το αυθεντικό) και μικρότερες, αλλά εξίσου εμβληματικές, όπως Παρίσι-Βενετία. Όλες ξεκινούν τον Μάρτιο του 2022.Martin Scott Powell 2016↘ iNFO belmond.com/trains/europe/venice-simplon-orient-expressΠαρίσι-Βενετία από 3.961 ευρώ το άτομο με μία διανυκτέρευση στο τρένο και πλήρη διατροφή / Παρίσι-Κωνσταντινούπολη από 20.676 ευρώ το άτομο με τρεις διανυκτερεύσεις στο τρένο, μία στο Βουκουρέστι και μία στη Βουδαπέστη, ξεναγήσεις και πλήρη διατροφή.Belmond Royal ScotsmanΗ αμαξοστοιχία της εταιρείας Belmond, που από το 2007 διασχίζει τα σκωτσέζικα Χάιλαντς με την επωνυμία Royal Scotsman, έκανε το παρθενικό της ταξίδι το 1985. Aπό το 1990, όμως, λειτουργεί με νέα βαγόνια της εταιρείας Pullman, τα οποία ανακαινίστηκαν στο στιλ εδουαρδιανών εξοχικών κατοικιών με περίτεχνες μαρκετερί και σκωτσέζικα μάλλινα υφάσματα. Η διαμονή προσφέρεται σε μονόκλινες και δίκλινες καμπίνες, όλες με en suite μπάνια, ενώ στο σαλόνι του τρένου, που περιλαμβάνει και βεράντα, μπορείτε να απολαύσετε ένα απεριτίφ, να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική και βέβαια να θαυμάσετε χωριά, κάστρα και τη μοναδική σκωτσέζικη φύση, που εναλλάσσονται κινηματογραφικά έξω από τα παράθυρα. Στα δύο βαγόνια-εστιατόρια θα γευτείτε από κυνήγι μέχρι θαλασσινά, συνοδεύοντάς τα με εκλεκτά αποστάγματα, ενώ στο βαγόνι-spa προσφέρονται αναζωογονητικές θεραπείες μασάζ και περιποίησης, όπως το 90λεπτο Royal Scotsman Spa Ritual. Οι διαδρομές του Royal Scotsman πραγματοποιούνται από Απρίλιο έως Οκτώβριο, με αφετηρία και τέρμα το Εδιμβούργο, και περιλαμβάνουν από επισκέψεις σε κάστρα και αποστακτήρια ουίσκι μέχρι στάσεις για γκολφ.↘ iNFO belmond.com/trains/europe/scotland/belmond-royal-scotsman «Taste of the Highlands», από 4.729 ευρώ το άτομο, με πλήρη διατροφή και επισκέψεις στο κτήμα Rothiemurchus, στο πεδίο μάχης Culloden και στο αποστακτήριο Strathisla.The GhanΤο τρένο-θρύλος που διασχίζει την Αυστραλία από το 1929 ακούει στο όνομα The Ghan, το οποίο αποτελεί συντετμημένη εκδοχή του αρχικού του ονόματος, The Afghan Express. Το όνομα του δόθηκε, όπως λέγεται, ως φόρος τιμής στους Αφγανούς καμηλιέρηδες που έφτασαν στην Αυστραλία στα τέλη του 19ου αιώνα για να βοηθήσουν τους Βρετανούς εξερευνητές στις αποστολές τους στην αυστραλιανή ενδοχώρα, που μέχρι τότε παρέμενε άγνωστη. Με έμπνευση από εκείνους τους πρώτους εξερευνητές, τα ταξίδια που μπορεί να απολαύσει κανείς σήμερα με το The Ghan έχουν έντονο το στοιχείο της περιπέτειας, με το πλέον εμβληματικό από αυτά να ονομάζεται μάλιστα «αποστολή». Η Ghan Expedition, που πραγματοποιείται από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο, ξεκινά από την πόλη Darwin στον βορρά και καταλήγει στην Αδελαΐδα στον νότο, μετά από τέσσερις ημέρες και τρεις διανυκτερεύσεις στο τρένο. Τόσο οι δίκλινες και μονόκλινες en suite καμπίνες της υπηρεσίας Gold, όσο και οι διπλάσιες σε μέγεθος καμπίνες της υπηρεσίας Platinum διαθέτουν κρεβάτια που μετατρέπονται σε καθίσματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στην τιμή περιλαμβάνονται πλήρης διατροφή στα τρία εστιατόρια-βαγόνια και εμπειρίες εκτός τρένου, όπως δείπνο κάτω από τα αστέρια στην πόλη Alice Springs και εξερεύνηση στο φαράγγι Nitmiluk.↘ iNFO journeybeyondrail.com.au/the-ghan«The Ghan Expedition», από 2.257 ευρώ η δίκλινη καμπίνα Gold Service. Richard James Taylor/www.richardjamestaylor.comBelmond Andean ExplorerΗ πρώτη πολυτελής κλινάμαξα της Λατινικής Αμερικής ανήκει στην εταιρεία Belmond και εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2017. Με αφετηρία την πρωτεύουσα της αρχαίας αυτοκρατορίας των Ίνκα, το Κούσκο, ή εναλλακτικά την Αρεκίπα ή το Πούνο, διασχίζει τις Περουβιανές Άνδεις ανεβαίνοντας στα 4.800 μ., με ενδιάμεσες στάσεις, μεταξύ άλλων, στη λίμνη Τιτικάκα και στις σπηλιές Sumbay, γνωστές για τις παλαιολιθικές τους τοιχογραφίες. Οι 35 καμπίνες της (κουκέτες, δίκλινες και σουίτες) έχουν κλασικό στιλ με δικά τους μπάνια, αλλά και φιάλες οξυγόνου σε περίπτωση ανάγκης στα μεγάλα υψόμετρα. Προσφέρουν περουβιανή θαλπωρή με απαλά ριχτάρια από αλπακά και χειροποίητα διακοσμητικά μαξιλάρια στα χρώματα των παραδοσιακών ενδυμασιών. Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας φιλοξενούν, επίσης, δύο εστιατόρια με περουβιανή κουζίνα, σαλόνι με μπαρ και πιάνο, βαγόνι-παρατηρητήριο, καθώς και spa. Οι διαδρομές με το Andean Explorer, που ξεκινούν φέτος στις 31 Μαρτίου, περιλαμβάνουν μία ή δύο διανυκτερεύσεις, πλήρη διατροφή και ξεναγήσεις και μπορούν να συνδυαστούν με διαμονή στο θέρετρο Belmond Las Casitas ή ακόμα και με μετεπιβίβαση στο τρένο Belmond Hiram Bingham, που θα σας ταξιδέψει μέχρι το Μάτσου Πίτσου.Richard James Taylor/www.richardjamestaylor.com↘ iNFO belmond.com/trains/south-america/peru/belmond-andean-explorer«Peruvian Highlands» με δύο διανυκτερεύσεις, από 1.056 ευρώ το άτομο.Rocky MountaineerΒραβευμένο ως το καλύτερο τρένο πολυτελείας της Βόρειας Αμερικής στα World Travel Awards του 2021, το Rocky Mountaineer αποτελεί το ιδανικό μέσο για να ανακαλύψετε τα πλέον εντυπωσιακά τοπία του Καναδά, κάποια προσβάσιμα μόνο με τρένο, μέσα από τρεις εμβληματικές διαδρομές που θα σας ταξιδέψουν από το Βανκούβερ μέχρι τις πόλεις Banff, Lake Lοuise και Jasper των φημισμένων Canadian Rockies (των ορέων της επαρχίας Αλμπέρτα). Αν επιλέξετε, μάλιστα, την υπηρεσία Gold Leaf, θα έχετε την ευκαιρία να χαρείτε τα τοπία αυτά –ποτάμια, λίμνες, επιβλητικές βουνοκορφές και εθνικά πάρκα– από ένα διώροφο βαγόνι με γυάλινο θόλο, το οποίο επιτρέπει ανεμπόδιστη θέα που κόβει την ανάσα. Οι διαδρομές πραγματοποιούνται από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, όταν η φύση είναι στα καλύτερά της, και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας –οι διανυκτερεύσεις γίνονται σε ξενοδοχεία–, με τους οικοδεσπότες να σας κρατούν συντροφιά με ιστορίες για τα μέρη απ’ όπου θα περνάει το τρένο και να σας κακομαθαίνουν με άψογο σέρβις, γευστικά σνακ, αναψυκτικά και ποτά. Όλες οι διαδρομές διαρκούν από δύο έως τρεις ημέρες και περιλαμβάνουν πρωινό και μεσημεριανό (στα βαγόνια Gold Leaf τα γεύματα σερβίρονται στον κάτω όροφο), ενώ μπορούν να συνδυαστούν με περισσότερες διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένους προορισμούς.↘ iNFO rockymountaineer.com/goldleaf, για ταξίδι 2 ημερών με 1 διανυκτέρευση από 1.598 ευρώ το άτομο με την υπηρεσία Gold Leaf.YUJI HORI Photographic incSeven Stars in KyushuΌσο αξιοζήλευτο και αν είναι το ταξίδι με το πολυτελές αυτό τρένο στους επτά νομούς (τα «επτά αστέρια») της νήσου Κιούσου στην Ιαπωνία, ελάχιστοι είναι οι τυχεροί που έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν κάθε χρόνο, μια και η κράτηση γίνεται μετά από αίτηση και εν συνεχεία κλήρωση. Όσοι όμως από εσάς εξασφαλίσετε, όταν επιτραπούν ξανά τα ταξίδια στην Ιαπωνία, την πολυπόθητη θέση και ανάλογα με το πακέτο που θα έχετε επιλέξει (τετραήμερο με 3 διανυκτερεύσεις ή διήμερο με 1 διανυκτέρευση), ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία, που περιλαμβάνει από ντόπιους που θα σας χαιρετούν όλο χαμόγελα κουνώντας σημαιάκια, καθώς το τρένο θα διασχίζει με χαμηλή ταχύτητα πόλεις και χωριά, μέχρι επισκέψεις σε ιαματικές πηγές και κατοικίες σαμουράι, αλλά και εργαστήρια πάνω στην ιαπωνική ξυλουργική τέχνη Kumiko. Η διαμονή προσφέρεται σε 14 δυτικο-ιαπωνικής αισθητικής σουίτες, δύο εκ των οποίων είναι deluxe, για έξτρα χώρο και άνεση. Η μία εξ αυτών, που καταλαμβάνει την άκρη του τελευταίου βαγονιού, έχει το επιπλέον προνόμιο ενός πελώριου παραθύρου –σήμα κατατεθέν της αμαξοστοιχίας–, που επιτρέπει μοναδική πανοραμική θέα. Αντίστοιχο παράθυρο διαθέτει και το πρώτο βαγόνι, όπου βρίσκεται το σαλόνι/πιάνο-μπαρ και όπου τα βράδια μπορείτε να χαλαρώσετε με ένα ποτό υπό τους ήχους live μουσικής, ύστερα από ένα απολαυστικό δείπνο στο πλαϊνό βαγόνι-εστιατόριο.↘ iNFO cruisetrain-sevenstars.jpΤαξίδι 4 ημερών από 6.486 ευρώ το άτομο σε δίκλινη σουίτα (η τιμή περιλαμβάνει και 1 διανυκτέρευση σε παραδοσιακό πανδοχείο ryokan) / Ταξίδι 2 ημερών από 3.140 ευρώ το άτομο σε δίκλινη σουίτα.Golden Eagle Trans-Siberian ExpressΌνειρο ζωής για πολλούς, το ταξίδι με τον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο είναι ο ιδανικός τρόπος για να ανακαλύψει κανείς την απεραντοσύνη και το μεγαλείο της ρωσικής ενδοχώρας από τη Μόσχα μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Κατασκευασμένος σταδιακά μεταξύ 1891 και 1916, αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή στον κόσμο (στα 9.288 χλμ.) και ήταν ανέκαθεν ζωτικής σημασίας για τις κοινότητες που ζούσαν κοντά στις γραμμές. Το κλασικό ταξίδι με τη ρωσο-ουκρανικής κατασκευής ναυαρχίδα της εταιρείας Golden Eagle, που τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία το 2007, πραγματοποιείται από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο και διαρκεί δύο εβδομάδες, με 12 διανυκτερεύσεις στο τρένο και δύο σε πεντάστερα ξενοδοχεία (μία στην αφετηρία και μία στο τέρμα της γραμμής). Εκτός από πολυτελή διαμονή σε en suite καμπίνες με δικό τους room service και πλήρη διατροφή, η ξεχωριστή αυτή εμπειρία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δείπνο γκαλά, μαθήματα ρωσικών, ζωντανή μουσική και ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις-σταθμούς (Μόσχα, Καζάν, Γεκατερίνμπουργκ, Νοβοσιμπίρσκ, Ιρκούτσκ, λίμνη Βαϊκάλη, Ουλάν Ουντέ, Ουλάν Μπατόρ, Χαμπάροφσκ και Βλαδιβοστόκ). Εκτός από τις προκαθορισμένες ξεναγήσεις και εμπειρίες, όπως μπάνιο στα παγωμένα νερά στη λίμνη Βαϊκάλη, υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιάσετε το δικό σας πρόγραμμα με επιλογές όπως επίσκεψη σε εξοχική κατοικία ρωσικής οικογένειας ή ξενάγηση στα παρασκήνια του θεάτρου Μπολσόι στη Μόσχα.FRANK HERFORT↘ iNFO goldeneagleluxurytrains.com/journeys/trans-siberian-expressΑπό 16.054 ευρώ το άτομο σε δίκλινη καμπίνα Silver Class.El TranscantábricoGran LujoTο πιο πολυτελές (και το παλαιότερο) τουριστικό τρένο της Ισπανίας πραγματοποιεί (από Απρίλιο έως Νοέμβριο) μια άκρως γραφική διαδρομή οκτώ ημερών από το Σαν Σεμπαστιάν μέχρι το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα ή αντίστροφα, διασχίζοντας το βόρειο τμήμα της χώρας κατά μήκος του Βισκαϊκού Κόλπου. Οι επτά διανυκτερεύσεις γίνονται σε en suite σουίτες, με το τρένο να σταθμεύει ώστε οι επιβάτες να απολαμβάνουν πιο γαλήνιο ύπνο, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας το ταξίδι περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε αξιοθέατα, μνημεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος της Χώρας των Βάσκων, της Κανταβρίας, των Αστουριών και της Γαλικίας, καθώς και γεύματα σε επιλεγμένα εστιατόρια, ώστε να γνωρίσουν τον γαστρονομικό πλούτο των περιοχών αυτών. Το πρωινό σερβίρεται πάντα στο τρένο, σε ένα από τα αυθεντικά βαγόνια του 1923 κατασκευής Pullman, ενώ μια τυπική μέρα ολοκληρώνεται στο βαγόνι-παμπ με ποτά και ζωντανή μουσική. Τις υπόλοιπες ώρες και ενώ το τρένο βρίσκεται εν κινήσει, μπορείτε να χαλαρώνετε στο αναπαυτικό salón panorámico με ένα ρόφημα, ατενίζοντας την εντυπωσιακή θέα από τα τεράστια παράθυρα.↘ iNFO renfe.com/es/en/experiences/luxury-journeys/transcantabrico-gran-lujo/the-trainΑπό 5.775 ευρώ το άτομο.kathimerini.grsidirodromikanea.blogspot.com