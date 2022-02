ScanPyramids 2017 Video Report from HIP Institute on Vimeo.

Οι πυραμίδες της Γκίζας θεωρούνται ως ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου.Έχει περάσει μισός αιώνας από τότε που ο Luiz Alvarez και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τα μιόνια που παράγονται εξαιτίας της κοσμικής ακτινοβολίας στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, για να αναζητήσουν κρυμμένους θαλάμους στην πυραμίδα του Χεφρήνου – μια από τις πυραμίδες της Γκίζας [Search for Hidden Chambers in the Pyramids].Η εξέλιξη των πειραματικών διατάξεων στην φυσική των υψηλών ενεργειών βοήθησε ένα πρόσφατο ερευνητικό πρόγραμμα (το ScanPyramids), να κάνει σημαντικές ανακαλύψεις στην μεγάλη πυραμίδα του Χεόπα (ή της Γκίζας) χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική που χρησιμοποίησε η ομάδα Alvarez, αλλά με πιο σύγχρονα όργανα:Η νέα αποστολή Exploring the Great Pyramid ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση στην απεικόνιση μεγάλων δομών με μιόνια από την κοσμική ακτινοβολία. Σχεδιάζει την τοποθέτηση ενός πολύ μεγάλου συστήματος τηλεσκοπίων μιονίων, με την δυνατότητα μετακίνησής τους γύρω από την βάση της πυραμίδας, που θα ανιχνεύει μιόνια σχεδόν από όλες τις γωνίες. Το σύστημα ανίχνευσης θα έχει 100 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με την πρόσφατη εξερεύνηση της πυραμίδας του Χεόπα, και για πρώτη φορά, θα παράξει μια αληθινή τομογραφική απεικόνιση μιας τόσο μεγάλης δομής.Τα μιόνια παράγονται από τις συγκρούσεις των κοσμικών ακτίνων με τα άτομα της ατμόσφαιρας σε μεγάλο υψόμετρο. Έχουν χρόνο ημιζωής ≈2,2 εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου (μs). Αυτό σημαίνει ότι αν «διαθέτουμε» 1000 μιόνια, μετά από 2,2 μs θα απομείνουν περίπου 500 ενώ τα υπόλοιπα θα διασπαστούν, μετά από άλλα 2,2 μs απομένουν 250 μιόνια κ.ο.κ. Τα μιόνια που κινούνται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός στο χρονικό διάστημα 2,2 μs θα έπρεπε να διανύουν μια απόσταση περίπου 650 μέτρων. Δεδομένου ότι δημιουργούνται σε μεγάλο υψόμετρο (≈10 km), τότε ένα ελάχιστο ποσοστό θα έπρεπε να επιβιώνει μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει εξαιτίας της διαστολής του χρόνου που προβλέπει η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. Η ροή µιονίων στο επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας είναι περίπου 1 µιόνιο ανά min ανά cm2Τα αρχικά αποτελέσματα προσομοίωσης για την αποστολή Exploring the Great Pyramid δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρει νέες γνώσεις για τις δομικές λεπτομέρειες της μεγάλης πυραμίδας του Χεόπα.πηγή: https://arxiv.org/abs/2202.08184https://physicsgg.me/