Το Παγκόσμιο Φόρουμ Ψηφιακής Ενέργειας 2022 με θέμα "Lighting Up a Low-Carbon Smart Future", πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη παρουσία 200 περίπου, φορέων και οργανισμών του κλάδου από όλο τον κόσμο. Οι leaders του κλάδου μοιράστηκαν καινοτόμες ιδέες αναφορικά με τη δημιουργία πράσινων δικτύων και data centers μειωμένων εκπομπών άνθρακα και την προώθηση και την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας. Η Huawei προσκάλεσε τους πελάτες και συνεργάτες της να παρευρεθούν στο "Lighting up a Green Future for the Industry", μια εκδήλωση που στόχο της είχε να οδηγήσει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε μια «διαδρομή» μειωμένων εκπομπών άνθρακα.

Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας, το υψηλό OPEX και οι υψηλές εκπομπές άνθρακα που προκύπτουν από τις παραδοσιακές ενεργειακές υποδομές θέτουν τεράστιες προκλήσεις για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Για να βοηθήσει τις εταιρείες τηλεφωνίας να οδηγηθούν προς την πράσινη ανάπτυξη, η Huawei πρότεινε τη στρατηγική "More Bits, Less Watts". Μέσω αυτής της ολοκληρωμένης λύσης που ενσωματώνει πράσινες εγκαταστάσεις, πράσινο δίκτυο και πράσινη λειτουργία, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να απολαμβάνουν αυξημένη χωρητικότητα δικτύου με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανά bit.

Ο Michel FRAISSE, Αντιπρόεδρος και CTO της Huawei Digital Power στη Δυτική Ευρώπη, δήλωσε ότι η Huawei στοχεύει να βοηθήσει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να δημιουργήσουν πράσινα δίκτυα μειωμένων εκπομπών άνθρακα.

Εγκαταστάσεις: Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να βελτιωθεί από 60% σε 97% με την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις θα εξελιχθούν από αίθουσες εξοπλισμού σε διακριτικές καμπίνες πάνω σε στύλους.Αίθουσα εξοπλισμού: Η ενεργειακή απόδοση των χώρων εξοπλισμού μπορεί να βελτιωθεί από 55% σε 75% με την επέκταση της χωρητικότητας και την ανακατασκευή. Επιπλέον, καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η ακριβής ψύξη και η έξυπνη ενίσχυση της τάσης, εξαλείφουν την ανάγκη για επιπρόσθετους χώρους εξοπλισμού, αντικατάσταση καλωδίων και προσθήκη κλιματιστικών.Νέα κατασκευή: Καμπίνες αντί για αίθουσες εξοπλισμού χρησιμοποιούνται στις νέες εγκαταστάσεις, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση από 60% σε 90%.Data Center: Με την ανακατασκευή της αρχιτεκτονικής, της παροχής ρεύματος, της ψύξης και της λειτουργίας O&M, η Huawei επιτυγχάνει να κατασκευάσει απλοποιημένα, πράσινα, έξυπνα και ασφαλή data centers επόμενης γενιάς με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σύντομο χρόνο υλοποίησης.Παραγωγή ενέργειας: Η Huawei βοηθά τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να αναπτύξουν Φ/Β συστήματα στις υπάρχουσες τοποθεσίες και τις αίθουσες εξοπλισμού, μετατρέποντας τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους από καταναλωτές ενέργειας σε παραγωγούς πράσινης ενέργειας.





Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράστηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες στη σύνοδο κορυφής. Ο Luis Neves, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), παρουσίασε πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν την παραδοσιακή βιομηχανία ενέργειας, να βελτιστοποιήσει την ενεργειακή απόδοση και πώς το αποτύπωμα άνθρακα των ΤΠΕ μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα στη βιομηχανία.





Ο Bernd Leven, Επικεφαλής της Vodafone Energy Performance, παρουσίασε τις πρακτικές της εταιρείας του, αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιες τοποθεσίες, την ανακύκλωση αποβλήτων δικτύου, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και τη στρατηγική που προσδοκά μέχρι το 2040 για την επίτευξη μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.





Ο Daniel Piechocki, Διευθυντής Συντήρησης Υποδομών και Υπηρεσιών στην εταιρία Orange Poland, παρουσίασε μια πράσινη εγκατάσταση στην Πολωνία, όπου οι χώροι εξοπλισμού εσωτερικού χώρου αντικαταστάθηκαν με υπαίθριες καμπίνες και προστέθηκαν συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας και μπαταρίας λιθίου.





Ο João Teixeira, Chief Technology Officer στην Altice Portugal, παρουσίασε τις καινοτόμες πρακτικές της εταιρείας του, όπως η indoor-to-outdoor ανακατασκευή του χώρου, η εφαρμογή μπαταριών λιθίου, η ανάπτυξη Φ/Β και το έξυπνο O&M.





Η Maria Yolanda C. Crisanto, Chief Sustainability Officer της Globe Telecom, παρουσίασε το σχέδιο δικτύου χαμηλών εκπομπών άνθρακα για το 2030, το οποίο περιλαμβάνει απλοποιημένη ανάπτυξη εγκαταστάσεων, ανακατασκευή από εσωτερικούς σε εξωτερικούς χώρους υπαρχουσών εγκαταστάσεων, ανάπτυξη Φ/Β και κατάργηση των γεννητριών diesel.





Ο Seppo Ihalainen, Διευθύνων Σύμβουλος της Ficolo και ο Santiago Hernández Onís, Διευθύνων Σύμβουλος της XDATA, μίλησαν για τη λειτουργία data centers με 100% πράσινη ισχύ και χαμηλότερο PUE, καθώς και για τη δυνατότητα της βιομηχανίας να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα με τη βοήθεια των data centers.





Ο José Donoso, πρόεδρος της Unión Española Fotovoltaica (UNEF), πρότεινε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερα Φ/Β συστήματα για τις εγκαταστάσεις με αίθουσες εξοπλισμού και data centers με σκοπό τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.





Ο Paolo Gemma, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ITU-T SG5, κάλεσε τους κορυφαίους φορείς παγκοσμίως να επιτύχουν ουδετερότητα άνθρακα, δημιουργώντας απλοποιημένες εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της χρήσης έξυπνων τεχνολογιών για εξοικονόμηση ενέργειας, της αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας και μέσω της αγοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ή της εμπορίας εκπομπών άνθρακα.





Το MWC22 Barcelona διήρκεσε από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η Huawei παρουσίασε τα προϊόντα και τις λύσεις της στο περίπτερο 1H50 στο Fira Gran Via Hall 1. Μαζί με διεθνείς παρόχους, φορείς και επαγγελματίες του κλάδου, προσέγγισε θέματα όπως οι τάσεις του κλάδου, οι κατευθύνσεις για το μέλλον και η πράσινη ανάπτυξη των ψηφιακών δικτύων.





Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:



https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

Freegr network blog- News about pc, technology.