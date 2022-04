Μπορεί να πέρασαν πολλά πρόσωπα από δοκιμαστικό για την παρουσίαση του Cash or Trash αλλά τελικά το STAR φαίνεται πως επέλεξε εκείνη που δεν πιάνεται στις πωλήσεις… Ο λόγος για την Δέσποινα Μοιραράκη που θα είναι η παρουσιάστρια του παιχνιδιού δημοπρασιών Cash or Trash που θα βγει στον αέρα του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς και αν φέρουμε στο μυαλό μας τις παρουσιάσεις των χαλιών, ίσως καλύτερο πρόσωπο δεν θα μπορούσαν να βρουν.

Τα γυρίσματα για το παιχνίδι Cash or Trash έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία της πρεμιέρας. Το παιχνίδι προορίζεται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και συγκεκριμένα ως lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου. To πιθανότερο σενάριο θέλει το παιχνίδι να μπαίνει στον ανταγωνισμό μετά το Πάσχα, λίγο αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό κι όχι την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.

