Η Samantha Morton θα επαναλάβει το ρόλο της Alpha, η οποία ήταν ένας από τους κύριους ανταγωνιστές στην ένατη και δέκατη σεζόν του The Walking Dead, στο Tales Of The Walking Dead, ενώ ρόλο πήραν και οι Lauren Glazier και Matt Medrano (Yellowstone).

Οι Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crews, Poppy Liu, Jillian Bell, Daniella Pineda, Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher και Gage Munroe είναι στο καστ. Οι Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird, Motherland), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard) και Tara Nicole Weyr (The Wilds, Bosch) θα σκηνοθετήσουν από ένα επεισόδιο ο καθένας, ενώ ο Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead) θα καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για τρία επεισόδια.













Περισσότερα: superheronews

doriforosnews