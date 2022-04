Πολλά αλλάζουν στην καθημερινότητά μας από την 1η Μαΐου με την άρση μέτρων, ωστόσο η χρήση μάσκας θα παραμείνει υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους τουλάχιστον για ολόκληρο τον Μάιο, ενώ η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας θα κρίνει τις αποφάσεις από Ιούνιο και μετά, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.«Δεν το ξέρουμε (πότε θα καταργηθεί η μάσκα). Μπορεί ενδεχομένως και να μην καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί η μάσκα είναι ένα ήπιο μέτρο. Εμείς αυτό που λέμε, είναι ότι για το Μάιο τουλάχιστον θα υπάρχει μάσκα και από εκεί και πέρα βάσει της υγειονομικής εικόνας της χώρας θα αποφασιστεί τι θα γίνει από τον Ιούνιο», τόνισε χαρακτηριστικά.Εξήγησε το σχέδιο της κυβέρνησης για χαλάρωση των μέτρων από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Αυγούστου το οποίο θα προσδιοριστεί με συγκεκριμένα πρωτόκολλα μετά από εισήγηση της επιτροπής που συνεδριάζει σήμερα.Ορισμένα μέτρα, τόνισε ο κ. Πλεύρης θα ανασταλούν όπως η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.Σχετικά με το ενδεχόμενο τέταρτης δόσης εμβολιασμού οριζόντια στον πληθυσμό από το φθινόπωρο, ο κ. Πλεύρης απάντησε ότι πρόκειται για ένα αμιγώς επιστημονικό θέμα για το οποίο θα απαντήσει το ECDC.Εξήγησε ότι στόχος είναι ένα ετήσιο μονοδοσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ωστόσο εάν δεν έχει παρασκευαστεί εγκαίρως από τις εταιρίες ενδέχεται να χρειαστεί μια ενισχυτική δόση.Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών. Τι αλλάζει από την 1η ΜαΐουΕν τω μεταξύ, συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών για να οριστικοποιηθούν τα μέτρα εξόδου από την πανδημία. Η άρση των μέτρων θα γίνει σε δύο φάσεις, από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Αυγούστου.Αναφορικά με τη σημερινή ενημέρωση, οι ειδικοί θα εισηγηθούν σε ποιες περιπτώσεις θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας ακόμα και όλο το καλοκαίρι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα αυτό θα συμβεί σε σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς, κομμωτήρια και φαρμακεία.Ωστόσο από 1η Μαΐου τα περισσότερα μέτρα για την πανδημία θα αποτελούν παρελθόν.Πιο αναλυτικά:Από 1η Ιουνίου καταργείται η χρήσης μάσκας για εσωτερικούς χώρους.Ωστόσο, η μάσκα αναμένεται να διατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Οι εξαιρέσεις θα διευκρινιστούν στις επόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.Προαιρετική θα παραμείνει η χρήση μάσκας στα εμπορικά καταστήματα, εστίαση, διασκέδαση και πιθανώς στα σούπερ μάρκετ και τους χώρους εργασίας.Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης από την 1η ΜαΐουΠαράλληλα, από την 1η Μαΐου σταματά η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για πρόσβαση σε όλους τους χώρους, είτε κλειστούς, είτε ανοιχτούς. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση διενέργειας τεστ, όπου απαιτούνταν.Την 3η Μαΐου 2022 καταργούνται επίσης τα τακτικά self test στα σχολεία και η επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα θα γίνει χωρίς την διενέργεια self test.Παράλληλα, από την 1η Μαΐου ορίζεται ένα rapid test την εβδομάδα για την πρόσβαση των ανεμβολίαστων στους χώρους εργασίας, ενώ από 1η Μαΐου ως τις 31 Αυγούστου 2022 επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100% και αίρεται κάθε μετρικός περιορισμός.Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από 15 Απριλίου δεν ισχύει το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.Χωρίς self test, αλλά με μάσκες οι μαθητέςΜετά τις διακοπές του Πάσχα οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εισέρχονται στα σχολεία χωρίς self test, αλλά θα διατηρηθεί το μέτρο της συστηματικής χρήσης μάσκας. Ο έλεγχος για covid στα σχολεία θα επικεντρώνεται πια στα άτομα με συμπτώματα.Στην περίπτωση που ένα παιδί διαγνωστεί με covid, θα εφαρμόζεται άμεσα έλεγχος σε όλους τους συμμαθητές με δύο αυτοδιαγνωστικά (self) test στην πρώτη και την τέταρτη μέρα μετά τη διάγνωση του κρούσματος. Το παιδί θα επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.

