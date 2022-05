themaygeias

Στο Candida Auris αναφέρθηκε ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, και γ.γ. της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Νίκος Σύψας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, για τα πολυανθεκτικά μικρόβια.Τι είναι το Candida Auris«Τα επόμενα μεγάλα πρωτοσέλιδα όταν θα τελειώσει η πανδημία θα είναι τα πολυανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία», είπε ο καθηγητής ο οποίος σημείωσε ότι το συγκεκριμένο μικρόβιο υπήρχε και πριν την πανδημία και στοίχιζε πολλές ζωές.Ο κ. Σύψας τόνισε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια της πανδημίας αφού, όσοι ήταν υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σταμάτησαν να ασχολούνται με οτιδήποτε εκτός από τον κορονοϊό. «Η επιτήρηση χάθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ένα σημαντικό κομμάτι των θανάτων οφείλεται στο πρόβλημα αυτό. Όλοι οι γιατροί που ήταν στον έλεγχο των λοιμώξεων πήγαν στις μονάδες Covid-19», δήλωσε ενώ διευκρίνισε ότι τα πολυανθεκτικά μικρόβια, όχι μόνο θα παραμείνουν, αλλά οι λοιμώξεις που προκαλούν σε ασθενείς, θα είναι το πρώτο αίτιο θανάτου στα νοσοκομεία.Έχει μεγάλη θνησιμότητα, είναι ανθεκτικό στα αντιβιοτικά και δεν εκριζώνεται«Τα επόμενα πρωτοσέλιδα θα γραφτούν γι’ αυτό. Είναι στα νοσοκομεία μας και σκοτώνουν κόσμο. Candida Auris. Είναι στα νοσοκομεία και έχει μεγάλη ανθεκτικότητα. Όταν μπαίνει στα νοσοκομεία δεν βγαίνει ποτέ. Είχαμε στην Αθήνα νοσοκομεία με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Ευαγγελισμός. Θα τα βρούμε μπροστά μας», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι, όταν φύγει ο κορονοϊός, η πολιτεία οφείλει να επικεντρωθεί σε αυτό το πρόβλημα. To Candida Auris, σημείωσε, έχει μεγάλη θνησιμότητα, είναι ανθεκτικό στα αντιβιοτικά και δεν εκριζώνεται. Όπως τόνισε, στο εξωτερικό, οι υπεύθυνοι δεν δίστασαν να «ξηλώσουν» και να ξαναχτίσουν από την αρχή ολόκληρη ΜΕΘ, προκειμένου να εκριζώσουν το μικρόβιο. Ο κ. Σύψας υπογράμμισε, τέλος, ότι οι αυξημένοι θάνατοι στη χώρα μας, την περίοδο της πανδημίας, οφείλονται και στην ύπαρξη των πολυανθεκτικών μικροβίων στα νοσοκομεία μας.Γιατί πρέπει να μας ανησυχεί ο Candida aurisΟ Candida auris είναι ένας αναδυόμενος μύκητας που αποτελεί σοβαρή παγκόσμια απειλή για την υγεία. Το CDC ανησυχεί για τον C. auris για τρεις βασικούς λόγους:Eίναι ανθεκτικός σε πολλαπλά αντιμυκητιασικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία λοιμώξεων από Candida. Ορισμένα στελέχη είναι ανθεκτικά και στις τρεις διαθέσιμες κατηγορίες αντιμυκητιασικών φαρμάκων.Είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί με τις συνήθεις εργαστηριακές μεθόδους και μπορεί να ταυτοποιηθεί εσφαλμένα σε εργαστήρια χωρίς ειδική τεχνολογία. Η λανθασμένη ταυτοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη διαχείριση.Έχει προκαλέσει επιδημίες σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ταυτοποιείται γρήγορα το C. auris σε νοσηλευόμενο ασθενή, ώστε οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης να μπορούν να λάβουν ειδικές προφυλάξεις για να σταματήσουν την εξάπλωσή του.