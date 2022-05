Δεν σταματάει να μας εκπλήσσει η Μαντόνα η οποία αυτή την φορά συνεργάστηκε με τον ψηφιακό καλλιτέχνη, γραφίστα και animator Beeple (Michael Joseph Winkelmann) για να φτιάξει ένα non-fungible tokens βίντεο

Στο βίντεο φαίνεται η Μαντόνα ως ψηφιακή δημιουργία η οποία γεννάει δέντρα, πεταλούδες και φτάνει μέχρι και ρομπότ.

⚫️ Madonna and Beeple Launch a new Exclusive NFT Collection !



Madonna and Beeple have been working on the NFT project "Mother of Creation" for one year, who includes 3 single-edition NFTs. The three works represent a different form of birth in our contemporary world. pic.twitter.com/MSmqcWFfC7

— NFT DROP NEWS  (@NFT_DROPNEWS) May 10, 2022