Συνεχίζει με μονοψήφια ποσοστά η Ελένη...Δυνατά ποσοστά για 5Χ5 και τροχό... Αναλυτικά τα ποσοστά (16/5/2022)
2022-05-17 10:00:05
Τι επιλέγει να δει το κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα- 18/54
ΑΝΤ1 NEWS 8,1
ALPHA NEWS 12,5
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 11,7
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 8,4
ΟPEN NEWS 6,2
STAR NEWS 9,7
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 5,0
ΕΛΕΝΗ 8,3
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 8,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11,3
ROUK ZOUK 17,1
ΚΑΛΟ ΜΕΣΙΜΕΡΑΚΙ 14,3
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,3
T-LIVE 15,8
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 13,5
SHOPPING STAR 15,5
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 3,8
ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,9
BROOKLYN NINE-NINE 6,4
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 5,7
5 Χ 5 17,6
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 12,5
DEAL 9,7
ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 11,8
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 19,2
HAPPY TRAVELLER (Ε) 7,3
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ 8,1
LIVE NEWS 15.3
THE CHASE 13,9
STOYNTIO 5,8
ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ 2.3
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα- 18/54
ΑΝΤ1 NEWS 8,1
ALPHA NEWS 12,5
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 11,7
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 8,4
ΟPEN NEWS 6,2
STAR NEWS 9,7
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 5,0
ΕΛΕΝΗ 8,3
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 8,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11,3
ROUK ZOUK 17,1
ΚΑΛΟ ΜΕΣΙΜΕΡΑΚΙ 14,3
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,3
T-LIVE 15,8
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 13,5
SHOPPING STAR 15,5
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 3,8
ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,9
BROOKLYN NINE-NINE 6,4
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 5,7
5 Χ 5 17,6
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 12,5
DEAL 9,7
ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 11,8
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 19,2
HAPPY TRAVELLER (Ε) 7,3
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ 8,1
LIVE NEWS 15.3
THE CHASE 13,9
STOYNTIO 5,8
ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ 2.3
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
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