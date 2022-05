Ένα καλοκαιρινό αποχαιρετιστήριο πάρτι σε ξέφρενους ρυθμούς με πολύ χορό και τραγούδι έχει ετοιμάσει ο Κωστής Μαραβέγιας και η παρέα του για την εκπομπή "Δυνατά" στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν.

Ο Ορέστης Τζιόβας, η Εβελίνα Νικόλιζα, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Ιλένια Ουίλιαμς, η Τραϊάνα Ανανία, ο Δημήτρης Κανέλλος, η Κλεονίκη Δεμίρη, το συγκρότημα "The Swingin’ Cats" και η "Sofita and the Blue Sisters" με την μπάντα τους έρχονται στην εκπομπή της ΕΡΤ1 "Δυνατά" με τον Κωστή Μαραβέγια, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στις 22:00.

Το πλοίο σαλπάρει στις 22:00 και η παρέα ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο γνωστές επιτυχίες που μας μεταφέρουν σε "μαγικά νησιά".







Τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι, διακοπές, ξεγνοιασιά που σε κάνουν να θέλεις να χορέψεις και να διασκεδάσεις ερμηνεύουν με μπρίο λαμπεροί καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάματος.

Η Εβελίνα Νικόλιζα και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μάς θυμίζουν πως "Όλα μοιάζουν καλοκαίρι", ο Ορέστης Τζιόβας μάς ταξιδεύει στο Αιγαίο με τις μουσικές επιλογές του, η Ιλένια Ουίλιαμς κρατάει το "Λιωμένο παγωτό" στο χέρι, ενώ η Τραϊάνα Ανανία με την εκρηκτική παρουσία της, τραγουδά "Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα" θυμίζοντάς μας πως το καλοκαίρι είναι εδώ…

Στη συνέχεια της βραδιάς, ο Δημήτρης Κανέλλος και η Κλεονίκη Δεμίρη φέρνουν μια πιο νοσταλγική διάθεση, ερμηνεύοντας εξαιρετικά πιο παλιές επιτυχίες που άφησαν εποχή… φυσικά με καλοκαιρινή διάθεση και πολλή ενέργεια!

Το συγκρότημα "Τhe Swingin’ Cats" με frontman τον εξαιρετικό μουσικό Γιώργο Ζερβό, που έχουν ξεχωρίσει για τη ρετρό αισθητική και τις διασκευές τους, απογειώνει τη διάθεση μέσα από ξέφρενες swing και rock n’ roll μελωδίες!







Ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο μάς χαρίζουν σε ένα άκρως εντυπωσιακό happening οι "Sofita & Τhe Blue Sisters" με την μπάντα τους.







Το πλοίο δένει στο "Λιμάνι της καρδιάς" των τηλεθεατών που αγκάλιασαν την εκπομπή και η βραδιά κλείνει με την υπόσχεση πως έρχεται ένα μαγικό καλοκαίρι…

