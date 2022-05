2022-05-21 12:11:29

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών .



Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες :



Πρόγραμμα 18-54



ΣΑΣΜΟΣ 27,3



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 15,5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 9,8



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 8,4



MASTERCHEF 18,4



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 7,2



ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 11,6



ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ (Ε) 9,8



ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 20,1



ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΜΑ 1,8



AFTER DARK 4.0



ΔΥΝΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΉ ΜΑΡΑΒΈΓΙΑ 2.0



CSI : NEW YORK ΜΑΚTV 1.7



CSI : NEW YORK MAK TV 1.0



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ