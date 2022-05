tvnea

Το βράδυ του Σαββάτου το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε το The Masked Singer! Το ξεχωριστό, φαντασμαγορικό σόου του ΣΚΑΪ ήταν πρώτο στην ώρα μετάδοσής του με μέσο όρο στο δυναμικό κοινό 12,4% και 12.3% στο γενικό σύνολο του κοινού.H Μαργαρίτα αποκαλύφθηκε και κάτω από αυτήν βρισκόταν ο παγκόσμιος ρέκορντμαν Μιχάλης Σεΐτης. Για πρώτη φορά κανένας από τους Detectives δεν είχε καταφέρει να πέσει έστω κοντά στις προβλέψεις του όσο ο κορυφαίος Παραολυμπιονίκης δρομέας να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και στο τραγούδι. Το κληρονομικό χάρισμα του Νίκου Μουτσινά, η παρατηρητική «μητέρα» Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η επιμελής Αθηνά Οικονομάκου και ο έγκριτος Θοδωρής Μαραντίνης δεν μπόρεσαν να αποκωδικοποιήσουν τα στοιχεία που οδηγούσαν στην ταυτότητα της Μαργαρίτας μένοντας άναυδοι στην αποκάλυψή της.Το έκτο επεισόδιο του The Masked Singer έφερε και μία νέα Μάσκα αφού στη σκηνή έκανε την είσοδό του το σκανδαλιάρικο Παγωτό που τραγούδησε για ένα «Bad Romance» και προκάλεσε αίσθηση με την magic eightball πουέφερε μαζί του. Τη σκυτάλη στις εμφανίσεις πήρε ο Γορίλας που για ακόμα ένα βράδυ εξέπληξε με τις φωνητικές του δυνατότητες ερμηνεύοντας «Άνοιξε πέτρα». Οι Detectives ζήτησαν να μην αποκαλυφθεί ποτέ για να συνεχίσουν να τον απολαμβάνουν επί σκηνής ενώ η Μάσκα σαν έξτρα στοιχείο έφερε ένα ζευγάρι… βαράκια κι όποιος κατάλαβε… κατάλαβε. Το Μωρό κατάφερε να τους κάνει όλους να νιώσουν μία μεγάλη οικογένεια και επέλεξε για αυτή του την εμφάνιση το «La vida loca» χορεύοντας ασταμάτητα. Η δική του ηλεκτρονική παραγγελία ήταν ένα t-shirt με την στάμπα «Sorry girls I am taken» δίνοντας το δικό του μήνυμα. Με ερωτική διάθεση και αρκετά «κουάκ-κουάκ» ανέβηκε στη σκηνή το Παπάκι που τραγούδησε «Σ’ αγαπώ» και παράγγειλε να του φέρουν… γούνινες χειροπέδες κάνοντας τους Detectives να δουν με άλλο μάτι τα παπάκια. Το Ποπ Κορν έβαλε τα ημίψηλα καπέλα του για να τραγουδήσει «My way» κάνοντας την επιτροπή να αναφωνεί πως δεν θέλει να φύγει καμία Μάσκα ενώ παράγγειλε βρώσιμα εσώρουχα από το ίντερνετ για την καλή του. Η Μαργαρίτα αποφάσισε να μαδήσει τα πέταλά της με το ομώνυμο τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου και τον Σάκη Ρουβά με τον Θοδωρή Μαραντίνη να κάνουν το πιο απρόσμενο ντουέτο. Το ταπεραμέντο του θέλησε να δείξει στη συνέχεια ο Μινώταυρος με το «Ti voglio bene assai» φέρνοντας μαζί του σαν στοιχείο και το μαγιό του… Μπόρατ τον οποίο και θαυμάζει πολύ. Το Cyber Girl έζησε ένα «Deja vu» στη σκηνή και το… σεντούκι της παραγγελίας του έκρυβε μία φωτογραφική μηχανή.Η ψηφοφορία κοινού και επιτροπής ήταν εκείνη που οδήγησε την Μαργαρίτα στην αποκάλυψη, μία αποκάλυψη που επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό πως πίσω από τις Μάσκες μπορεί να κρύβεται ο οποιοσδήποτε! Το επόμενο ανατρεπτικό επεισόδιο του The Masked Singer έρχεται το Σάββατο 28/5 και φέρνει στις οθόνες μας μία ακόμα Μάσκα!Πηγή: TVNEA.COM