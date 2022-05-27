2022-05-27 10:00:06
Φωτογραφία για Σεφερλής και Ευαγγελάτος με πρωτιές στην ζώνη τους! Αναλυτικά τα ποσοστά (26/5/2022)
Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 7,7

ALPHA NEWS 12,4

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 12,9

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 6,8

ΟPEN NEWS 4,5

STAR  NEWS 10,0

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 5,0

ΕΛΕΝΗ 11,0

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 12,0

ROUK ZOUK 15,0

ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 7,3

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 12.6

T-LIVE 12,9

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 13,1

SHOPPING STAR 16,8

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 3,8

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,6

BROOKLYN NINE-NINE 7,6

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 4,9

5 Χ 5 18,9

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 9,6

DEAL 9,7

ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 7,9

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,3

HAPPY TRAVELLER (Ε) 6,5

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ 10,2

LIVE NEWS 17,9

THE CHASE 15,0

STOYNTIO 4  4,4

ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ 2,1

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σαρωτικό το Κοινωνία ώρα MEGA! Απίστευτη μάχη στα πρωινά magazino... Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) στα πρωινά! (24/5/2022)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σαρωτικό το Κοινωνία ώρα MEGA! Απίστευτη μάχη στα πρωινά magazino... Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) στα πρωινά! (24/5/2022)
Χαμηλά ποσοστά για το δελτίο του ALPHA... Σαρώνει ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (26/5/2022)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χαμηλά ποσοστά για το δελτίο του ALPHA... Σαρώνει ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (26/5/2022)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σασμός,Μέλισσες και Ελιά στην προτίμηση του κοινού...Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά (26/5/2022)
Σασμός,Μέλισσες και Ελιά στην προτίμηση του κοινού...Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά (26/5/2022)
Χαμηλά ποσοστά για το δελτίο του ALPHA... Σαρώνει ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (26/5/2022)
Χαμηλά ποσοστά για το δελτίο του ALPHA... Σαρώνει ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (26/5/2022)
Σαρωτικό το Κοινωνία ώρα MEGA! Απίστευτη μάχη στα πρωινά magazino... Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) στα πρωινά! (24/5/2022)
Σαρωτικό το Κοινωνία ώρα MEGA! Απίστευτη μάχη στα πρωινά magazino... Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) στα πρωινά! (24/5/2022)
Δύο κανάλια στην 1η θέση, δύο κανάλια στην 2η θέση... Δείτε το ταμείο των καναλιών για την Τετάρτη 25/5/2022
Δύο κανάλια στην 1η θέση, δύο κανάλια στην 2η θέση... Δείτε το ταμείο των καναλιών για την Τετάρτη 25/5/2022
Δυνατά ποσοστά για το Star news!Σαρωτικός ο Εκατομμυριούχος... Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (25/5/2022)
Δυνατά ποσοστά για το Star news!Σαρωτικός ο Εκατομμυριούχος... Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (25/5/2022)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άγριες μέλισσες: Ο Μελέτης σώζει Κορίνα και Μπάμπη από τη μανία του Ακύλα...
Άγριες μέλισσες: Ο Μελέτης σώζει Κορίνα και Μπάμπη από τη μανία του Ακύλα...
"Οι Απαράδεκτοι" μπορούν να επιστρέψουν σύμφωνα με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου;
«Το σόι σου»: Ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες μας...
«Το σόι σου»: Ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες μας...
Προσωπικά δεδομένα: Πληροφορίες που μας αφορούν ανταλλάσσονται στο Διαδίκτυο 376 φορές καθημερινά
Προσωπικά δεδομένα: Πληροφορίες που μας αφορούν ανταλλάσσονται στο Διαδίκτυο 376 φορές καθημερινά
Η αιτία της πρόσφατης μπλε οθόνης στα Windows 11
Η αιτία της πρόσφατης μπλε οθόνης στα Windows 11