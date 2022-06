tvnea

Τα πιο όμορφα καλοκαιρινά μας βράδια είναι στην ΕΡΤ με ταινίες που αγαπήθηκαν από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο, τις οποίες η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2 μεταδίδουν κάθε εβδομάδα από τη Δευτέρα έως και την Κυριακή.ΕΡΤ1Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022, στις 22:00«Η νεράιδα και το παλικάρι»Αισθηματική κομεντί παραγωγής 1969Σκηνοθεσία: Ντίνος ΔημόπουλοςΣενάριο: Λάκης ΜιχαηλίδηςΠαίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Τζόλυ Γαρμπή, Αλέκος Τζανετάκος, Νίτσα Μαρούδα, Σπύρος Καλογήρου, Γιάννης Αργύρης, Νότης Περγιάλης, Νίκος Τσούκας, Φοίβος Ταξιάρχης, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Ειρήνη Κουμαριανού, Χρήστος Στύπας, Θάνος Γραμμένος, Μίτση Κωνσταντάρα, Στράτος Παχής, Νίκος Πασχαλίδης, Ρένα Πασχαλίδου, Κώστας Σαββαϊδης, Γιώργος ΧαραλαμπίδηςΥπόθεση: Ο Βροντάκηδες και οι Φουτρουνάκηδες μισούνται θανάσιμα, εξαιτίας μιας παλιάς βεντέτας, η αφετηρία της οποίας χάνεται στα βάθη του χρόνου. Όταν ο Μανούσος, ο γιος του Βροντάκη, επιστρέφει από την Αθήνα, γνωρίζει και ερωτεύεται το Κατερινιώ, την κόρη του Φουρτουνάκη. Το Κατερινιώ γοητεύεται από τον Μανούσο χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζουν τα προβλήματα για το ζευγάρι, αλλά, κυρίως, για τις οικογένειες, που έχουν άλλα σχέδια για τα παιδιά τους.ΕΡΤ2Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022, στις 22:00«Μην ανησυχείς δεν θα φτάσει μακριά με τα πόδια»(Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΒιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής ΗΠΑ-Γαλλίας 2018.Σκηνοθεσία: Γκας Βαν ΣαντΣενάριο: Γκας Βαν Σαντ (βασισμένο στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Τζον Κάλαχαν)Παίζουν: Χοακίν Φίνιξ, Τζόνα Χιλ, Ρούνι Μάρα, Τζακ Μπλακ, Κιμ Γκόρντον, Μπεθ Ντίτο, Ούντο Κίερ, Μαρκ ΓουέμπερΥπόθεση: Με σκληρά παιδικά χρόνια, εγκαταλελειμμένος από τη μητέρα του, θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο σχολείο στα 8 του, ο Τζον Κάλαχαν, χαρακτηριστικά κοκκινομάλλης, έγινε αλκοολικός στα 13 και συνέχισε σε μια ιλιγγιώδη πορεία αυτοκαταστροφής ώς τα 21 του.Εκεί, περίπου, τον συναντά η ταινία, όταν σ’ ένα τροχαίο, ο Κάλαχαν τραυματίζεται στη σπονδυλική στήλη και μένει παράλυτος.Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Κάλαχαν πάλεψε με τον αλκοολισμό του και τον νίκησε με τη βοήθεια του σπόνσορά του στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της Σουηδέζας φυσιοθεραπεύτριάς του και ανακάλυψε το χαμόγελο της ζωής. Τον υπέροχο, βαθύ κυνισμό του, εξέφραζε στα σκίτσα του, ιερόσυλα, αυτοσαρκαστικά, γεμάτα θρασύ χιούμορ και σκληρές αλήθειες.Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, στις 22:00«Μεγάλωσε αν τολμάς»(Rock ’n’ Roll)Κομεντί, παραγωγής Γαλλίας 2017.Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ ΚανέΣενάριο: Γκιγιόμ Κανέ, Φιλίπ Λεφέβρ, Ρουντόλφ ΛογκάΠαίζουν: Γκιγιόμ Κανέ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Ζιλ Λελούς, Φιλίπ Λεφέβρ, Καμίγ Ρόου, Ιβάν Ατάλ, Τζόνι Χαλιντέι, Μπεν ΦόστερΥπόθεση: Για τον 43χρονο Γκιγιόμ Κανέ, η ζωή δεν μπορεί να γίνει καλύτερη. Έχει ό,τι θα μπορούσε ποτέ να θελήσει κάποιος: είναι διάσημος, έχει σημαντική περιουσία, μια δουλειά που αγαπά και κυρίως μια ευτυχισμένη οικογένεια.Όλα όμως ανατρέπονται στη ζωή του όταν, στα γυρίσματα της νέας του ταινίας, η όμορφη νεαρή συμπρωταγωνίστριά του τον ενημερώνει ότι δεν έχει πια «πέραση» στους νέους και κυρίως στα νεαρά κορίτσια.Η ήσυχη προσωπική ζωή του με τη Μαριόν Κοτιγιάρ, ο γιος τους, τα άλογα που εκτρέφει και το σπίτι τους στην εξοχή, τον κάνουν το αντίθετο του «κουλ» και «σέξι» τύπου.Ο Γκιγιόμ συνειδητοποιεί ότι θα πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα για να αλλάξει αυτήν την εικόνα και μάλιστα γρήγορα. Οι επιλογές του, όμως, γι’ αυτήν την αλλαγή θα συναντήσουν την αποδοκιμασία και την αποστροφή των αγαπημένων του ανθρώπων και η καινούργια του εικόνα θα τον πάει πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, στις 22:00«Μαργκερίτ Ντιράς: Η Οδύνη»(Memoir of Pain: Marguerite Duras / Memoir of War / La Douleur)Πολεμικό βιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου-Ελβετίας 2017.Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Φινκιέλ.Σενάριο: Εμανουέλ Φινκιέλ (βασισμένο στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαργκερίτ Ντιράς).Παίζουν: Μελανί Τιερί, Μπενουά Μαζιμέλ, Μπεντζαμίν Μπιολέ, Εμανουέλ Μπουρντιό.Υπόθεση: Όταν ανακαλύπτει δύο παλιά τετράδια σ’ ένα ξεχασμένο κουτί, η Μαργκερίτ Ντιράς θυμάται το παρελθόν της και τον ανυπόφορο πόνο τού να περιμένεις.Στη Ναζιστική Γαλλία του 1944, η νεαρή και ταλαντούχα Μαργκερίτ είναι ενεργό μέλος της Αντίστασης μαζί με τον άντρα της Ρομπέρ Αντέλμ.Όταν η Γκεστάπο απάγει τον Ρομπέρ, η Μαργκερίτ μπαίνει σ’ έναν απελπισμένο αγώνα να τον φέρει πίσω.Ακόμα και μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας, εξακολουθεί να τον περιμένει –δέσμια του βασανιστηρίου της απουσίας του και πέρα από κάθε ελπίδα.Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, στις 22:00«Για την κόρη μου»(Kalinka / Au Nom de Ma fille)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΒιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής Γαλλίας-Γερμανίας 2016.Σκηνοθεσία: Βενσάν ΓκαρένκΣενάριο: Ζουλιέν Ραπενό, Βενσάν ΓκαρένκΠa;izoyν: Ντανιέλ Οτέιγ, Σεμπάστιαν Κοχ, Μαρί-Ζοζέ Κροζέ, Έμα Μπεσόν, Κριστέλ Κορνίλ, Λίλα-Ρόουζ ΓκιλμπέρτιΥπόθεση: 10 Ιουλίου, 1982. Η 14χρονη Καλίνκα Μπαμπέρσκι βρίσκεται νεκρή στο νέο σπίτι της μητέρας της στη Γερμανία. Η νεαρή θα περνούσε εκεί τις διακοπές της, μια και η μητέρα της ξεκίνησε εκεί μια νέα ζωή δίπλα στον ελκυστικό και χαρισματικό γιατρό Ντίτερ Κρόμπαχ.Παρά τις περίεργες συνθήκες του θανάτου, οι οποίες περιλαμβάνουν βιασμό, μια συνωμοσία σιωπής δείχνει να προστατεύει τον γιατρό.Ο Αντρέ Μπαμπέρσκι, ο πατέρας, ξεκινάει μια δικαστική μάχη πέρα από σύνορα και δυσκολίες.Μόνος ενάντια σε γιατρούς, ακόμα και στην πρώην του σύζυγο, η οποία βρίσκεται σε βαθιά άρνηση, η αποφασιστικότητά του να βρεθεί ο δολοφόνος είναι ανεξάντλητη, ακόμα κι αν του στοιχίσει όλη του τη ζωή.Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, στις 22:00«Η οργή ενός υπομονετικού ανθρώπου»(The Fury of a Patient Man / Tarde para la ira)Θρίλερ, παραγωγής Ισπανίας 2016.Σκηνοθεσία: Ραούλ ΑρέβαλοΣενάριο: Ραούλ Αρέβαλο, Νταβίντ ΠουλίδοΠαίζουν: Αντόνιο ντε λα Τόρε, Λουίς Καγιέχο, Ρουθ Ντίαζ, Μανόλο Σόλο, Ραούλ Χιμένεθ, Αλίσια ΡούμπιοΥπόθεση: Ο Χοσέ είναι ένας μοναχικός και ντροπαλός άνδρας. Ένα πρωινό, πηγαίνει για καφέ στο μπαρ όπου δουλεύει η Άνα.Ο ερχομός του στη ζωή της, δίνει κουράγιο στην Άνα, αφού πέρασε οκτώ χρόνια περιμένοντας τον Κούρο, τον σύζυγό της, να εκτίσει την ποινή του.Ο Κούρο βγαίνει, ελπίζοντας πως θα μπορέσει να ξεκινήσει από την αρχή με την Άνα.Στη θέση της, όμως, βρίσκει μια μπερδεμένη γυναίκα κι έναν ξένο που θα τον αναγκάσει να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος.Σάββατο 11 Ιουνίου 2022, στις 14:00«Παλικαράκια της παντρειάς»Αισθηματική κωμωδία, παραγωγής 1963.Σκηνοθεσία: Φρίξος ΗλιάδηςΣενάριο: Πολύβιος Βασιλειάδης, Ηλίας ΜπακόπουλοςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κατερίνα Γώγου, Σόφη Λαμπράκη, Ευάγγελος Πρωτόπαππας, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Κική Ρέππα, Αλέξης Σμόνος, Κώστας Παπαχρήστος, Δήμητρα Σερεμέτη, Γιώργος Γρηγορίου, Πόπη Σταυρίδου, Μαργαρίτα Γεράρδου, Βαγγέλης Σάκαινας, Φανή ΓκόνηΥπόθεση: Δύο αδελφικοί φίλοι, ο Φώτης και ο Κοσμάς, έχουν από κοινού ένα κέντρο διασκέδασης. Η αγωνία τους είναι να παντρέψουν τις αδερφές τους για να μπορέσουν κι εκείνοι με τη σειρά τους να αποκατασταθούν.Εκείνο που δεν ξέρουν είναι, ότι ο ένας αγαπάει την αδελφή του άλλου. Δυστυχώς, όμως, θα αργήσουν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Οι αδερφές τους έχουν ήδη διαλέξει τους αγαπημένους τους.Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, στις 22:00«Fish’n Chips»Δραματική κομεντί, συμπαραγωγής Ελλάδας-Κύπρου 2011.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ηλίας Δημητρίου.Παίζουν: Μάριος Ιωάννου, Μαρλένε Καμίνσκι (Marlene Kaminsky), Αν Μαρί Ο’ Σάλιβαν (Anne – Μarie O’ Sullivan), Διομήδης Κουφτερός, Άλκηστις Παυλίδου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ανδρέας Φυλακτού, Στέφανι Νεοφύτου.Υπόθεση: Ο Άντι, ένας Κύπριος μετανάστης που έχει περάσει όλη του τη ζωή τηγανίζοντας «Fish and chips» στο Λονδίνο, αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αλλά πολύ σύντομα αυτό μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς ο Άντι έχει ξεχάσει κάτι πολύ βασικό: η Κύπρος δεν είναι Λονδίνο… και ο κόσμος δεν τρώει «Fish and chips».Το όλο εγχείρημα καταρρέει σταδιακά, ενώ ο Άντι ακροβατεί ανάμεσα σε δύο πατρίδες, αναζητώντας την ταυτότητά του.Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, στις 23:45«Χρυσόψαρο»(Goldfish)Ταινία μικρού μήκους, παραγωγής 2017.Σκηνοθεσία-σενάριο: Γιώργος Αγγελόπουλος.Παίζουν: Μιχάλης Οικονόμου, Λύσανδρος Κουρούμπαλης, Εύα Αγγελοπούλου.Υπόθεση: Ο εφτάχρονος Στρατής είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα αγόρια της ηλικίας του κι αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τον πατέρα του. Τα πράγματα θα περιπλακούν περισσότερο, όταν αποκαλυφτεί ότι το δώρο γενεθλίων του Στρατή, δεν είναι ένα συνηθισμένο χρυσόψαρο σαν όλα τ’ άλλα Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, στις 24:00«Η ιστορία της Πράσινης Γραμμής»(The Story of the Green Line)Δράμα, συμπαραγωγής Κύπρου-Ελλάδας 2019.Σκηνοθεσία-σενάριο: Πανίκκος Χρυσάνθου.Παίζουν: Μιχάλης Σοφοκλέους, Cihan Tariman, Matthias Lier, Μαρία Μουστάκα, Αντρέας Τσουρής, Θεόδωρος Μιχαηλίδης, Baris Refikoglu, Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Γιάννα Λευκάτη, Δημήτρης Ξύστρας, Erdogan Kavaz, Αντρέας Αργυρίδης, Σκεύος Πολυκάρπου, Σίμος Τσιάκκας.Υπόθεση: Ο Κύπρος, ένας Ελληνοκύπριος στρατιώτης, υπηρετεί στην «Πράσινη Γραμμή» της Λευκωσίας, αντικαθιστώντας συνάδελφό του που σκοτώθηκε εισερχόμενος στη νεκρή ζώνη.Εκεί ανακαλύπτει ότι ο Μουράτ, ένας στρατιώτης της απέναντι πλευράς, τυχαίνει να ζει στο σπίτι που ο ίδιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πριν από χρόνια. Όπως και ο Κύπρος, είναι και αυτός πρόσφυγας.Ο πόλεμος τους ανάγκασε να μετακινηθούν – τον Κύπρο από τον Βορρά στο Νότο και τον Μουράτ από το Νότο στον Βορρά. Όταν ο Μουράτ πάει με άδεια στο χωριό, φέρνει στον Κύπρο ένα δώρο από το σπίτι του, μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, η οποία ξυπνά τα φαντάσματά του. Μέσα στη φωτογραφία είναι ο σκοτωμένος του πατέρας και η κοπέλα που αγαπούσε. Όταν ο Μουράτ του προτείνει να κάνουν από ένα κρυφό ταξίδι ο καθένας στην «άλλη πλευρά», ο Κύπρος δέχεται χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες.Πηγή: TVNEA.COM