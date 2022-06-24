2022-06-24 11:00:07
Φωτογραφία για Δυνατά ποσοστά για το ROUK ZOUK! Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέαση (23/6/2022)
Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 8,8 

ALPHA NEWS 9,0

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 12,4

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 12,6

ΟPEN NEWS 5,5

STAR  NEWS 11,3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 2,3

ΕΛΕΝΗ 11,7

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 19,9

ROUK ZOUK 21,5

ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 9,1

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 12,1

T-LIVE 12,1

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 9,3

SHOPPING STAR 15,0

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 3,3

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 2,3

SUPERSTORE 8.8

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 4.7

5 Χ 5 15,9

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 13,4

DEAL 12,5

ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 9,5

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17.4

HAPPY TRAVELLER (E) 6,4

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 6,2

LIVE NEWS 16,9

THE CHASE 14,2

STOYNTIO 4  3,8

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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